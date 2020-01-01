Фигуристая красотка показала, как проводит дома карантин - при свечах и в пикантном наряде .

"Девушка-мечта": Модель Деми Роуз в кружевном белье раздразнила Сеть instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз, похоже, изобрела свой способ. как отвлечь подписчиков от мрачных мыслей в карантин - нужно просто регулярно следить за обновлениями девушки в соцсетях и не уставать восхищаться ее откровенными фото.

В новой публикации в Инстаграм Деми показала, как расслабляется дома, сделав необычайно соблазнительные и атмосферные снимки.

Так, Деми появилась в кадре в темном кружевном белье, подчеркнувшем ее соблазнительные формы. На голове девушки - банное полотенце, которое предало ее образу "домашнего колорита".

Однако, релакс Деми на закончился на недавних банных процедурах - по всей комнате красотки расставлены свечи, аромасоль и свежие цветы.

Дзен 🌹✨, - коротко подписала публикацию Деми.

"Девушка-мечта": Модель Деми Роуз в кружевном белье раздразнила Сеть instagram.com/demirose

"Девушка-мечта": Модель Деми Роуз в кружевном белье раздразнила Сеть instagram.com/demirose

Фолловеры оставили комментарии к публикации, в которых отметили, что Деми знает толк в карантине и назвали красотку "девушкой-мечтой".

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала откровенный образ в самоизоляции.

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