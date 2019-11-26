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Засветила все: Британская модель Деми Роуз похвасталась пышными формами

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Знаменитость выставила фото без белья, а также примерила очень откровенные трусики .

Засветила все: Британская модель Деми Роуз похвасталась пышными формами
Засветила все: Британская модель Деми Роуз похвасталась пышными формами
ivona.bigmir.net

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Британская модель Деми Роуз снова эпатировала публику откровенными образами. Девушка выставила в Инстаграм кадры из новых фотосессий, в которых “засветила“ пышную грудь и аппетитные ягодицы. К слову, Деми Роуз гордится своими пышными формами и с удовольствием демонстрирует их зрителям. И нужно отдать ей должное, в откровенных образах девушка выглядит всегда сногсшибательно.

На одном из фото Деми появляется топлес в одних белых перчатках. Деми прикрывает руками грудь и смотрит в камеру завораживающим взглядом. На другом фото Деми позирует тоже топлес на фоне водоема, над которым видна радуга. Девушка также прикрывает грудь рукой, а в центре внимания оказываются ее ягодицы в очень откровенном белье.

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Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала обнаженной в цветах. 

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Теги: топлес, Деми Роуз, откровенные фото
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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