Знаменитость выставила фото без белья, а также примерила очень откровенные трусики .

Засветила все: Британская модель Деми Роуз похвасталась пышными формами ivona.bigmir.net

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Британская модель Деми Роуз снова эпатировала публику откровенными образами. Девушка выставила в Инстаграм кадры из новых фотосессий, в которых “засветила“ пышную грудь и аппетитные ягодицы. К слову, Деми Роуз гордится своими пышными формами и с удовольствием демонстрирует их зрителям. И нужно отдать ей должное, в откровенных образах девушка выглядит всегда сногсшибательно.

На одном из фото Деми появляется топлес в одних белых перчатках. Деми прикрывает руками грудь и смотрит в камеру завораживающим взглядом. На другом фото Деми позирует тоже топлес на фоне водоема, над которым видна радуга. Девушка также прикрывает грудь рукой, а в центре внимания оказываются ее ягодицы в очень откровенном белье.

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Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала обнаженной в цветах.

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