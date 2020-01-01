Фигуристая модель показала несколько фото в очень откровенных нарядах .

"Аж дух перехватило": Деми Роуз показала, в каком виде ходит в карантин instagram.com/demirosemawby

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Британская модель Деми Роуз обожает эпатировать публику откровенными нарядами и образами, демонстрируя свои пышные формы. Конечно же, девушка не оставляет своих привычек и в карантин, разгуливая по двору в прозрачных одеждах. По крайней мере, об этом сообщила сама Деми своим подписчикам в Инстаграм, добавив несколько эффектных фото.

На одном из них Деми появилась в полупрозрачной белой тунике с экстремальным декольте, а на втором и вовсе в платье-сетке, открывающем взору все прелести эффектной красавицы.

Просто петь и танцевать весь день (вероятно, это раздражает мою собаку), читать, медитировать, перекусывать и наслаждаться случайным G & T. Вы? - написала Роуз.

"Аж дух перехватило": Деми Роуз показала, в каком виде ходит в карантин instagram.com/demirosemawby

"Аж дух перехватило": Деми Роуз показала, в каком виде ходит в карантин instagram.com/demirosemawby

Фолловеры оставили много восторженных комментариев к фото, отметив, что Деми "огненная" и что от снимков "просто перехватило дух".

Ранее мы писали, что экс-супруга Остапчука поразила Сеть откровенными образами.

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