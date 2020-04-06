"Такой вам лучше": Экс-жена Остапчука поразила Сеть откровенным образом
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Экс-супруга популярного телеведущего, шоумена Владимира Остапчука, которая недавно публично высказалась о его неверности, поразила Сеть раскрепощенными образами. В Инстаграм Елена Войченко выставила два коротеньких видео, на которых позирует в женственных и сексуальных аутфитах.
Так, первый образ Войченко создали с помощью эффектного черного боди и яркого макияжа с акцентом на глаза. Второй образ, несмотря на то, что наряд более закрытый, выглядит также очень соблазнительно: Елена позирует в светлом брючном костюме с необычной для нее прической - волосы Войченко заброшены на одну сторону.
В описании Елена пояснила, что в таких "горячих" фотосессиях приняла участие для того, чтобы раскрепоститься и, оставив позади комплексы, двигаться вперед:
Ходить сейчас никуда (СОВСЕМ), поэтому буду покидать зону комфорта). Далеко уйти не смогу, но коротенький забег осилю 💪🏼. Прогрессивные блоггеры говорят, что необходимо лишь 10 шагов:
1. Понять, какая эта зона и что за “колючей проволокой“.
- все просто: материнство, ответственность, работа, обязанности - моя стихия. А вот отрыв, безудержное веселье, демонстрация (особенно публичная) себя, своих желаний, стремлений, женственности, сексуальности - не совсем мое.
2. Найти страх, который держит
- страшно и думать 😑😅. Лучше обратиться к психологу). @svetlana_pryadun Детские травмы?
3. Заставить себя кайфовать (хоть терпеть) дискомфорт.
- проблем быть не должно. Из школы помню, а потом и моя @minashka_sweet регулярно повторяла: Терпи !!! Атаманом будешь! И опыт есть 🤭.
4. Знать, что неудача - лучший учитель
- отчество даже помню 😅
5. Делать маленькие шаги (baby steps). - легко! Я еще и бейба 😜.
6. Окружить себя рисками и людьми, которые их не боятся.
- и тут я понимаю, как же мне повезло с родными, друзьями и знакомыми !!! А @iryna_smetanina и @e_katerina_gonchar вообще должен доплачивать 😅
7. Четко видеть преимущества, которые даст развитие. - открою новые грани себя.
8. Не искать себе оправданий. - это уже сложно. Прокрастинацию не просто так придумали!
9. Не относиться к себе и всему вокруг слишком серьезно! - перед глазами @ _irisha_29_!) Проведут мастер-класс?
10. Наслаждаться процессом. - Благодаря @pregnancy_kiev процесс съемки был максимально приятным! Спасибо!!! Уверена, если бы не начался карантин, я бы просила / требовала продолжения). . А Вы часто оставляете Свои зоны? И действительно без этого никак?, - написала Войченко.
Ходити зараз нікуди (ЗОВСІМ), тому буду залишати зону комфорту). Далеко піти не зможу, але коротенький забіг осилю 💪🏼. Прогресивні блогери кажуть, що необхідно лише 10 кроків: 1. Зрозуміти, яка ж ця зона і що за “колючим дротом“. - все просто: материнство, відповідальність, робота, обов’язки - моя стихія. А от відрив, нестримні веселощі, демонстрація (особливо публічна) себе, своїх бажань, прагнень, жіночності, сексуальності - не зовсім моє. 2. Знайти страх, який тримає - страшно і думати 😑😅. Краще звернутися до психолога). @svetlana_pryadun Дитячі травми? 3. Змусити себе кайфувати (чи хоч терпіти) дискомфорт. - проблем бути не повиннно. Зі школи пам’ятаю, а потім і моя @minashka_sweet регулярно повторювала: Терпи!!! Отаманом будеш! І досвід є 🤭. 4. Знати, що невдача - найкращий вчитель - по-батькові навіть пам’ятаю 😅 5. Робити маленькі кроки (baby steps). - легко! Я ще та бейба 😜. 6. Оточити себе ризиками і людьми, які їх не бояться. - і тут я розумію, як же мені пощастило з рідними, друзями і знайомими!!! А @iryna_smetanina і @e_katerina_gonchar взагалі мушу доплачувати 😅 7. Чітко бачити переваги, які дасть розвиток. - відкрию нові грані себе. 8. Не шукати собі виправдань. - це вже складно. Прокрастинацію не просто так вигадали! 9. Не ставитися до себе і всього навколо надто серйозно! - перед очима @_irisha_29_ !) Проведеш майстер-клас? 10. Насолоджуватися процесом. - Завдяки @pregnancy_kiev процес зйомки був максимально приємним! Дякую!!! Впевнена, якби не почався карантин, я б просила/вимагала продовження). . А Ви часто залишаєте Свої зони? І чи справді без цього ніяк? #new_olena #llife #outofcomfortzone #myquarantine #olenaquarantines #imonmyway #goingfar #instamodel #instagramismypodium #lena'is_philosohy #changeme
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Подписчики похвалили образ Елены и отметили, что такой она им нравится гораздо больше:
- Вы Невероятная красотка❤️
- Яка красуня!!! Будьте щасливі!!
- Круто,така Ви мені більше подобаєтеся!🤩😊
- WOW! ♥️😍 Елена Прекрасная!
- Ох, какая же ты😍😍😍 ты и есть комфорт для своих детей и родных людей. Осталось стать комфортом для себя, а это скоро случится, учитывая, что ты движешься в этом направлении ♥️
- Фантастична жінка😍😍😘
- Ви - неймовірна ♥️
- Лена, та такая 😻😻😻😻😻, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук намекнул на примирение с Войченко.
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