Елена Войченко устроила фотосессию в эффектном боди и с ярким макияжем .

"Такой вам лучше": Экс-жена Остапчука поразила Сеть откровенным образом instagram.com/olenavoychenko

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Экс-супруга популярного телеведущего, шоумена Владимира Остапчука, которая недавно публично высказалась о его неверности, поразила Сеть раскрепощенными образами. В Инстаграм Елена Войченко выставила два коротеньких видео, на которых позирует в женственных и сексуальных аутфитах.

Так, первый образ Войченко создали с помощью эффектного черного боди и яркого макияжа с акцентом на глаза. Второй образ, несмотря на то, что наряд более закрытый, выглядит также очень соблазнительно: Елена позирует в светлом брючном костюме с необычной для нее прической - волосы Войченко заброшены на одну сторону.

В описании Елена пояснила, что в таких "горячих" фотосессиях приняла участие для того, чтобы раскрепоститься и, оставив позади комплексы, двигаться вперед:

Ходить сейчас никуда (СОВСЕМ), поэтому буду покидать зону комфорта). Далеко уйти не смогу, но коротенький забег осилю 💪🏼. Прогрессивные блоггеры говорят, что необходимо лишь 10 шагов:

1. Понять, какая эта зона и что за “колючей проволокой“.

- все просто: материнство, ответственность, работа, обязанности - моя стихия. А вот отрыв, безудержное веселье, демонстрация (особенно публичная) себя, своих желаний, стремлений, женственности, сексуальности - не совсем мое.

2. Найти страх, который держит

- страшно и думать 😑😅. Лучше обратиться к психологу). @svetlana_pryadun Детские травмы?

3. Заставить себя кайфовать (хоть терпеть) дискомфорт.

- проблем быть не должно. Из школы помню, а потом и моя @minashka_sweet регулярно повторяла: Терпи !!! Атаманом будешь! И опыт есть 🤭.

4. Знать, что неудача - лучший учитель

- отчество даже помню 😅

5. Делать маленькие шаги (baby steps). - легко! Я еще и бейба 😜.

6. Окружить себя рисками и людьми, которые их не боятся.

- и тут я понимаю, как же мне повезло с родными, друзьями и знакомыми !!! А @iryna_smetanina и @e_katerina_gonchar вообще должен доплачивать 😅

7. Четко видеть преимущества, которые даст развитие. - открою новые грани себя.

8. Не искать себе оправданий. - это уже сложно. Прокрастинацию не просто так придумали!

9. Не относиться к себе и всему вокруг слишком серьезно! - перед глазами @ _irisha_29_!) Проведут мастер-класс?

10. Наслаждаться процессом. - Благодаря @pregnancy_kiev процесс съемки был максимально приятным! Спасибо!!! Уверена, если бы не начался карантин, я бы просила / требовала продолжения). . А Вы часто оставляете Свои зоны? И действительно без этого никак?, - написала Войченко.

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Подписчики похвалили образ Елены и отметили, что такой она им нравится гораздо больше:

Вы Невероятная красотка❤️

Яка красуня!!! Будьте щасливі!!

Круто,така Ви мені більше подобаєтеся!🤩😊

WOW! ♥️😍 Елена Прекрасная!

Ох, какая же ты😍😍😍 ты и есть комфорт для своих детей и родных людей. Осталось стать комфортом для себя, а это скоро случится, учитывая, что ты движешься в этом направлении ♥️

Фантастична жінка😍😍😘

Ви - неймовірна ♥️

Лена, та такая 😻😻😻😻😻, - написали в Сети.

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