Дочь Синди Кроуфорд запостила милый ролик с отцом.

Семейное видео: Модель Кайя Гербер спела с отцом под под гитару instagram.com/kaiagerber

Дочь популярной супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер поделилась в соцсети милым видео из семейного архива. 18-летняя модель показала, как проводит время на карантине.

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Так, на своей странице в Инстаграм Кайя опубликовала ролик, где она вместе с отцом, ресторатором и владельцем ночных клубов Рэнди Гербером играет на гитаре и поет хит “Take It Easy“ американской рок-группы The Eagles. Новую публикацию девушка разместила в честь дня рождения папы.

“С Днем Рождения навсегда мой товарищ по аматорской группе и лучший друг. Таймер пирога стал дополнительной перкуссией“, - написала Кайя.

Напомним, ранее 18-летняя дочка Кроуфорд показала соблазнительную фигуру в бикини.

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