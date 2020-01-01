Супермодель выставила снимок, сделанный после домашних родов, и поделилась опытом.

"Невероятная мама": Синди Кроуфорд изумила архивным фото с новорожденным instagram.com/cindycrawford

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Одна из самых известных манекенщиц 1990-х Синди Кроуфорд, которую до сих пор считают эталоном красоты, поделилась архивными фото, сделанными почти сразу после родов. В Инстаграм знаменитость добавила два снимка, на которых запечатлена в кровати, с новорожденным ребенком на руках.

В описании Синди отметила, что рожала дома, не уточнив при этом, идет ли речь о старшем сыне 20-летнем Прэсли Уолкере, младшей дочери 18-летней Кайе, или же о них обоих. Также звезда написала, что в связи с напряженной ситуацией из-за коронавируса, провела прямой эфир, в котором подробно рассказала о домашних родах.

Это трудное время для всех нас, но мое сердце особенно обеспокоено за будущих мам и их партнеров. В связи с ростом случаев Covid-19, политика рождаемости в больницах каждый день меняется, многим женщинам любопытно узнать об #homebirth. Я записала прямой эфир, чтобы рассказать о моем опыте родов дома ❤️, - написала Синди.

"Невероятная мама": Синди Кроуфорд изумила архивным фото с новорожденным instagram.com/cindycrawford

"Невероятная мама": Синди Кроуфорд изумила архивным фото с новорожденным instagram.com/cindycrawford

Подписчики Кроуфорд оставили множество комментариев к трогательным фото и отметили, что Синди "невероятная мама" и "очень похожа на рок-звезду".

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