Модель Кайя Гербер показала, как загорает дома во время карантина .

Солнечные ванны: 18-летняя дочка Кроуфорд показала соблазнительную фигуру в бикини instagram.com/kaiagerber

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Дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд, 18-летняя модель Кайя Гербер даже в карантин умудряется будоражить фантазию своих подписчиков. В Инстаграм юная красотка добавила фото, на котором позирует в бикини со звериным принтом. Купальник подчеркивает стройную фигуру девушки.

В кадре Кайя лежит боком на голубом диване, который поставили во дворе дома, рядом с девушкой открытая книга и маленький щенок.

Лучшие друзья, - подписала фото Кайя.

Солнечные ванны: 18-летняя дочка Кроуфорд показала соблазнительную фигуру в бикини instagram.com/kaiagerber

Ранее мы писали, что Кайя Гербер показала, с кем проводит карантин.

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