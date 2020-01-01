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Солнечные ванны: 18-летняя дочка Кроуфорд показала соблазнительную фигуру в бикини

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Модель Кайя Гербер показала, как загорает дома во время карантина .

Солнечные ванны: 18-летняя дочка Кроуфорд показала соблазнительную фигуру в бикини
Солнечные ванны: 18-летняя дочка Кроуфорд показала соблазнительную фигуру в бикини
instagram.com/kaiagerber

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Дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд, 18-летняя модель Кайя Гербер даже в карантин умудряется будоражить фантазию своих подписчиков. В Инстаграм юная красотка добавила фото, на котором позирует в бикини со звериным принтом. Купальник подчеркивает стройную фигуру девушки.

В кадре Кайя лежит боком на голубом диване, который поставили во дворе дома, рядом с девушкой открытая книга и маленький щенок.

Лучшие друзья, - подписала фото Кайя.

Солнечные ванны: 18-летняя дочка Кроуфорд показала соблазнительную фигуру в бикини
Солнечные ванны: 18-летняя дочка Кроуфорд показала соблазнительную фигуру в бикини
instagram.com/kaiagerber

Ранее мы писали, что Кайя Гербер показала, с кем проводит карантин. 

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Теги: Кайя Гербер, Синди Кроуфорд, фото в бикини
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Источник: IVONА bigmir)net

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