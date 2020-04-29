Ведущий Нового канала откровенно рассказал, пользуется ли услугами парикмахера-колориста.

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Ведущему реалити “Эксы“ и основателю Спортивный движения JuniorZ Александру Педану всего 38 лет, а его волосы уже почти полностью седые. В прямом эфире в Instagram, во время которого жена Александра Инна его стригла, он признался: седина ему передалась по наследству от мамы.

– Седина настоящая. Так покрасить волосы невозможно, – говорит он. – Моя мама поседела, когда ей было всего 25 лет. Поэтому у нас это семейное.

Александр Педан признался, красит ли он волосы пресс-служба

– Мне предлагали сделать “камуфляж“, как у Андрея Доманского, – вспоминает Александр Педан. – Это когда ты подкрашиваешь седину, и волосы становятся натурального цвета. Но я так и не согласился.

Также ведущий Нового канала рассказал, что раньше думал покраситься, чтобы прикрыть седину. Но в конце концов понял, что это его изюминка.

Никак особенно, рассказал телеведущий, он за волосами не ухаживает. Единственное, что делает каждое утро после мытья – укладку специальной пастой.

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