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Александр Педан признался, красит ли он волосы

Комментариев: 2
Ведущий Нового канала откровенно рассказал, пользуется ли услугами парикмахера-колориста.
Александр Педан признался, красит ли он волосы
Александр Педан признался, красит ли он волосы
пресс-служба

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Ведущему реалити “Эксы“ и основателю Спортивный движения JuniorZ Александру Педану всего 38 лет, а его волосы уже почти полностью седые. В прямом эфире в Instagram, во время которого жена Александра Инна его стригла, он признался: седина ему передалась по наследству от мамы.

– Седина настоящая. Так покрасить волосы невозможно, – говорит он. – Моя мама поседела, когда ей было всего 25 лет. Поэтому у нас это семейное.

Александр Педан признался, красит ли он волосы
Александр Педан признался, красит ли он волосы
пресс-служба

Также ведущий Нового канала рассказал, что раньше думал покраситься, чтобы прикрыть седину. Но в конце концов понял, что это его изюминка.

– Мне предлагали сделать “камуфляж“, как у Андрея Доманского, – вспоминает Александр Педан. – Это когда ты подкрашиваешь седину, и волосы становятся натурального цвета. Но я так и не согласился.

Никак особенно, рассказал телеведущий, он за волосами не ухаживает. Единственное, что делает каждое утро после мытья – укладку специальной пастой.

Ранее мы писали, как Александр Педан забыл дочь.

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Теги: Александр Педан
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.04.2020, 13:53
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гость
Пердан - рагуль тупорылый! Гуцульё ибаное, валите в карпаты трэмбиты сосать!
гость  (аноним)  29.04.2020, 13:46
Оценка:  0
гость
А какого размера его косметичка? Напишите пожалуйста статью.
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