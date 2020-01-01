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Кем хочет стать дочь Александра Педана?

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Ведущий Нового канала рассказал, какую профессию думает выбрать его 15-летняя дочка Лера.
Кем хочет стать дочь Александра Педана?
Кем хочет стать дочь Александра Педана?
пресс-служба

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Поклонники Александра Педана часто не могут поверить, что у него такая взрослая дочь. Но это действительно так – девочка родилась, когда ведущему было всего 23 года. Александр не скрывает, что пропустил первые годы жизни малышки. Это время пришлось как раз на старт его телевизионной карьеры, и он почти постоянно был на работе. Поэтому сейчас ведущий Нового канала пытается всячески наверстать упущенное.

Александр Педан признается: ему повезло – у него выросла прекрасная, понимающая дочь. Вместе они проводят много времени, снимают видео в TikTok. А еще их объединяют общие спортивные интересы.

Кем хочет стать дочь Александра Педана?
Кем хочет стать дочь Александра Педана?
Пресс-служба

Во время одного из прямых эфиров в Instagram ведущий реалити «Эксы» на Новом канале также рассказал, что сейчас 15-летняя Лера стоит перед выбором профессии. И карьеру телеведущей, как ее отец, она не рассматривает.

– Это будет исключительно ее выбор, который я приму с уважением, – объясняет Александр Педан. – Лера сейчас в девятом классе, так что еще достаточно времени. Но мы уже общаемся на тему ее будущей профессии. И сейчас она рассматривает дизайн. Лера хорошо знает математику, чего нельзя было сказать обо мне в ее возрасте. Также она классно рисует, и очень креативная. Поэтому, считаю, что из дочки получится настоящий профессионал.

Сам же Александр Педан по образованию менеджер-экономист – он закончил Хмельницкий национальный университет. А на телевидение пришел после долгих лет игры в КВН.

Ранее мы писали о том, как Александр Педан проводит время на карантине. 

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Теги: Александр Педан, новый канал
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