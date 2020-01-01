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"Провтыкал": как Александр Педан забыл дочь

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Ведущий Нового канала признался, как однажды потерял счет времени и не забрал дочь из школы вовремя.
"Провтыкал": как Александр Педан забыл дочь
"Провтыкал": как Александр Педан забыл дочь
пресс-служба

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Александр Педан – не только успешный телеведущий, но и отец двух детей: 15-летней Леры и 3-летнего Марика. Признается: ему не всегда удавалось балансировать между этими ролями. Рождение старшей дочери как раз пришлось на старт его карьеры, поэтому большую часть времени Александр Педан проводил на работе, а воспитанием маленькой Леры занималась жена. Как-то ведущий Нового так забегался, что забыл о дочери.

– Не забыл, а провтыкал, – с улыбкой оправдывается ведущий реалити «Эксы». – Я должен был забрать Леру из школы, но у меня было много хлопот, поэтому потерял счет времени. Приехал только через два часа. Всех на тот момент уже забрали, и Лера осталась одна. Поэтому встретила она меня с очень круглыми глазами.

Повзрослев, утверждает Александр Педан, он начал всегда и во всем на первое место ставить свою семью. Сейчас у него прекрасные отношения с дочерью – у них множество общих интересов, и они доверят друг другу. А с сыном ведущий Нового канала старается не допускать ошибок прошлого и внимательно следит за его взрослением.

Ранее мы писали, кем хочет стать дочь Александра Педана. 

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Теги: Александр Педан
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