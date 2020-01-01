На шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале юморист продемонстрировал свои спортивные и художественные способности.

Качать пресс и рисовать портрет: Евгений Кошевой показал, как делает это одновременно пресс-служба

Читай также: “Не откажусь даже за 100 тысяч долларов“: победительница СМПУ назвала главную “фишку“ своего стиля

Чтобы не набрать лишний вес во время карантина, большинство украинцев активно занялись спортом дома. Кто-то качает бицепс с помощью бутылки с водой, кто-то тренируется с резинками. Словом, все работают ради красивого пресса и подтянутых ягодиц. Ведь лето не за горами.

Ведущий Improv Live Show на Новом канале Евгений Кошевой рассказывает, что до карантина у него не было времени посещать тренажерный зал. Зато во время самоизоляции он начал заниматься дома. Кстати, юморист признался, что выполняет упражнение, которому прямо во время съемки его научила участница шоу «Кто против блондинок?»

– Как говорила блондо-бомба Анастасия – упражнение три в одном, – рассказывает Евгений Новому каналу. – Прокачивается верхний и нижний пресс. А еще запускается кровообращение малого таза и проводится профилактика плоскостопия.

Качать пресс и рисовать портрет: Евгений Кошевой показал, как делает это одновременно пресс-служба

– Перед ковриком поставьте полотно для рисования, – рассказала Анастасия. – Лягте спиной на спортивный коврик. Поднимите ноги от пола на 20 см. Между ступнями зажмите маркер. Напрягите пресс и ступни – рисуйте свой автопортрет на холсте.

Выполнение упражнения выглядит немного забавно. Зато вы получаете красивый пресс и свой автопортрет! Причем тут рисунок? Сейчас узнаете.

Девушка уверяет, что результат от такой тренировки обязательно будет! Верим, ведь блондо-бомба больше восьми лет преподает фитнес и является обладательницей титула Miss top sport model of Ukraine.

Включайте шоу «Кто против блондинок?» сегодня в 19:00 на Новом канале, чтобы увидеть, как Евгений спортом позанимался и портрет нарисовал.

Ранее мы писали, как Кошевой проводит время на карантине с женой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​