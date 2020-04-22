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Олег Винник перепел "Шлепки" Поляковой - видео

Комментариев: 1
Певец представил свою рок-версию популярного хита Оли Поляковой.
Олег Винник перепел "Шлепки" Поляковой - видео
Олег Винник перепел "Шлепки" Поляковой - видео
instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский певец Олег Винник решил поднять настроение подписчиков необычным способом. Артист порадовал поклонников кавером на один из самых известных хитов Ольги Поляковой.

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Так, на своей странице в Инстаграм Олег опубликовал видео, где он исполняет рок-версию композиции “Шлепки“. Знаменитый трек Винник соединил с Арией Ленского из оперы “Евгений Онегин“.

“Я обіцяв вам дещо несподіване😉 Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали декілька музичних імпровізацій. Дивіться першу просто зараз. Чекаю ваших посмішок😀 Бажаю усім нам здоров'я і натхнення!“, - заинтриговал артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я обіцяв вам дещо несподіване😉 Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали декілька музичних імпровізацій. Дивіться першу просто зараз. Чекаю ваших посмішок😀 Бажаю усім нам здоров'я і натхнення! * Ария Ленского (“Евгений Онегин“) * @polyakovamusic “Шлепки“ Далі буде!

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Напомним, ранее Олег Винник привлек внимание к важности карантина своим хитом.

 

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Теги: Олег Винник, Оля Полякова
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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SAId    23.04.2020, 11:38
Оценка:  0
SAId
это как со свинной рожей в калашный ряд...в царство рока --такую каку..это Олежа ты зря...
БМ - поиойка  (аноним)  23.04.2020, 11:11
Оценка:  +1
БМ - поиойка
2 дебила - это сила!
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