Олег Винник перепел "Шлепки" Поляковой - видео

Популярный украинский певец Олег Винник решил поднять настроение подписчиков необычным способом. Артист порадовал поклонников кавером на один из самых известных хитов Ольги Поляковой.

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Так, на своей странице в Инстаграм Олег опубликовал видео, где он исполняет рок-версию композиции “Шлепки“. Знаменитый трек Винник соединил с Арией Ленского из оперы “Евгений Онегин“.

“Я обіцяв вам дещо несподіване😉 Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали декілька музичних імпровізацій. Дивіться першу просто зараз. Чекаю ваших посмішок😀 Бажаю усім нам здоров'я і натхнення!“, - заинтриговал артист.