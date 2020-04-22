Олег Винник перепел "Шлепки" Поляковой - видео
Популярный украинский певец Олег Винник решил поднять настроение подписчиков необычным способом. Артист порадовал поклонников кавером на один из самых известных хитов Ольги Поляковой.
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Так, на своей странице в Инстаграм Олег опубликовал видео, где он исполняет рок-версию композиции “Шлепки“. Знаменитый трек Винник соединил с Арией Ленского из оперы “Евгений Онегин“.
“Я обіцяв вам дещо несподіване😉 Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали декілька музичних імпровізацій. Дивіться першу просто зараз. Чекаю ваших посмішок😀 Бажаю усім нам здоров'я і натхнення!“, - заинтриговал артист.
Я обіцяв вам дещо несподіване😉 Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали декілька музичних імпровізацій. Дивіться першу просто зараз. Чекаю ваших посмішок😀 Бажаю усім нам здоров'я і натхнення! * Ария Ленского (“Евгений Онегин“) * @polyakovamusic “Шлепки“ Далі буде!
Напомним, ранее Олег Винник привлек внимание к важности карантина своим хитом.
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