Олег Винник показал архивные кадры из театрального прошлого
Популярный певец Олег Винник до начала успешной карьеры в Украине приобрел известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в мюзиклах.
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На днях артист решил поделиться с поклонниками кадрами из театрального прошлого. На своей странице в Инстаграм Олег опубликовал 8-минутный отрывок 13-летней давности из мюзикла “Отверженные“ (Les Misérables).
“Прочитавши ваші коментарі під фото і відео з мюзиклів, я зрозумів, що прийшов час ближче познайомити вас зі своїм театральним минулим. Багато років я присвятив європейській театральній сцені, глядачі бачили мене в різних образах, більше п'ятиста разів я виходив на сцену у ролі Жана Вальжана“, - подписал архивный ролик Винник.
Прочитавши ваші коментарі під фото і відео з мюзиклів, я зрозумів, що прийшов час ближче познайомити вас зі своїм театральним минулим. Багато років я присвятив європейській театральній сцені, глядачі бачили мене в різних образах, більше п'ятиста разів я виходив на сцену у ролі Жана Вальжана. І доки ви чекаєте обіцяної від мене несподіванки (вже скоро!😉), пропоную вашій увазі іще один епізод із мюзиклу “Знедолені“. #залишайтесявдома #мюзикл #знедолені #жанвальжан #OLEGG #oleggvynnyk #олегвинник #ov
Напомним, ранее Олег Винник привлек внимание к важности карантина своим хитом.
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