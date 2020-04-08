Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Олег Винник показал архивные кадры из театрального прошлого

Комментариев: 0
Ранее артист был звездой мюзиклов в Германии.
Олег Винник показал архивные кадры из театрального прошлого
Олег Винник показал архивные кадры из театрального прошлого
instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный певец Олег Винник до начала успешной карьеры в Украине приобрел известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в мюзиклах.

Читай также: Звезда 90-х Лери Винн заявил, что Винник скопировал его образ

На днях артист решил поделиться с поклонниками кадрами из театрального прошлого. На своей странице в Инстаграм Олег опубликовал 8-минутный отрывок 13-летней давности из мюзикла  “Отверженные“ (Les Misérables).

“Прочитавши ваші коментарі під фото і відео з мюзиклів, я зрозумів, що прийшов час ближче познайомити вас зі своїм театральним минулим. Багато років я присвятив європейській театральній сцені, глядачі бачили мене в різних образах, більше п'ятиста разів я виходив на сцену у ролі Жана Вальжана“, - подписал архивный ролик Винник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочитавши ваші коментарі під фото і відео з мюзиклів, я зрозумів, що прийшов час ближче познайомити вас зі своїм театральним минулим. Багато років я присвятив європейській театральній сцені, глядачі бачили мене в різних образах, більше п'ятиста разів я виходив на сцену у ролі Жана Вальжана. І доки ви чекаєте обіцяної від мене несподіванки (вже скоро!😉), пропоную вашій увазі іще один епізод із мюзиклу “Знедолені“. #залишайтесявдома #мюзикл #знедолені #жанвальжан #OLEGG #oleggvynnyk #олегвинник #ov

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Напомним, ранее Олег Винник привлек внимание к важности карантина своим хитом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Олег Винник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь