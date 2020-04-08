Олег Винник показал архивные кадры из театрального прошлого

Популярный певец Олег Винник до начала успешной карьеры в Украине приобрел известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в мюзиклах.

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На днях артист решил поделиться с поклонниками кадрами из театрального прошлого. На своей странице в Инстаграм Олег опубликовал 8-минутный отрывок 13-летней давности из мюзикла “Отверженные“ (Les Misérables).

“Прочитавши ваші коментарі під фото і відео з мюзиклів, я зрозумів, що прийшов час ближче познайомити вас зі своїм театральним минулим. Багато років я присвятив європейській театральній сцені, глядачі бачили мене в різних образах, більше п'ятиста разів я виходив на сцену у ролі Жана Вальжана“, - подписал архивный ролик Винник.