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Олег Винник привлек внимание к важности карантина своим хитом: видео

Комментариев: 7
Певец пообещал своим поклонницам съездить на Бали.
Олег Винник
Олег Винник
ivona)bigmir.net

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На этой неделе в Украине продлили карантин до 24 апреля. Министерство охраны здоровья проводит кампанию “Оставайся дома“, к которой уже присоединились известные личности, включая Потапа, Маши Ефросининой и других.

Теперь в акции принял участие Олег Винник. Он снялся в позитивном видео, где исполнил одну из своих популярных композиций. 

Ната, Ната, Натали, мы еще махнем на Бали. Но мне будет спокойнее, если ты останешься дома, - обратился к поклонницам Винник.

Ролик был опубликован на странице МОЗ Украины в Feсebook.

МОЗ напоминает: Карантин - это не каникулы. Сейчас не время для развлечений в общественных местах, пикников или встреч с друзьями. Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься.

Ранее Александр Пономарев перепел знаменитый хит Олега Винника - Вовчиця.

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Теги: Олег Винник, коронавирус
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Комментариев (7)
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pусский  (аноним)  29.03.2020, 17:00
Оценка:  0
pусский
Это Ляшко здесь совместно помолиться предлагает?
гость  (аноним)  29.03.2020, 15:53
Оценка:  0
гость
ОЛЕЖИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М@СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М@СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  28.03.2020, 23:59
Оценка:  0
гость
на Бали поедет сразу как только концерт в москве закончится? а все пусть дома посидят его подождут...Ха ха
гость  (аноним)  28.03.2020, 20:55
Оценка:  +1
гость
Это дерьмо может нравится только тупорылому бабью...
гость  (аноним)  28.03.2020, 19:45
Оценка:  +1
гость
губки тонкие,жадный и ревнивый
pусский  (аноним)  28.03.2020, 17:38
Оценка:  0
pусский
Коронавирус ему в жопу, старому педику!
СТЕКЛО_МОЙ    29.03.2020, 08:42
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
Насрать тебе в рот ватное пядрило )))
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