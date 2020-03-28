Олег Винник привлек внимание к важности карантина своим хитом: видео

Певец пообещал своим поклонницам съездить на Бали.

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На этой неделе в Украине продлили карантин до 24 апреля. Министерство охраны здоровья проводит кампанию “Оставайся дома“, к которой уже присоединились известные личности, включая Потапа, Маши Ефросининой и других.

Теперь в акции принял участие Олег Винник. Он снялся в позитивном видео, где исполнил одну из своих популярных композиций.

Ната, Ната, Натали, мы еще махнем на Бали. Но мне будет спокойнее, если ты останешься дома, - обратился к поклонницам Винник.

Ролик был опубликован на странице МОЗ Украины в Feсebook.

МОЗ напоминает: Карантин - это не каникулы. Сейчас не время для развлечений в общественных местах, пикников или встреч с друзьями. Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься.

Ранее Александр Пономарев перепел знаменитый хит Олега Винника - Вовчиця.

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