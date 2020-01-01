Александр Пономарев перепел знаменитый хит Олега Винника "Вовчиця" - видео

Запись песни состоялась в рамках совместного проекта Винника и Пономарева - СО2.

Известный украинский исполнитель, первый представитель нашей страны на песенном конкурсе “Евровидение“ Александр Пономарев порадовал поклонников новым треком. Артист записал кавер на популярную песню Олега Винника - “Вовчиця“.

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Премьера новой версии хита состоялась в пятницу, 6 марта, на ютуб-канале Пономарева. Отметим, что песня была записана в рамках совместного проекта Винника и Пономарева - СО2. Все песни проекта записываются вживую с первого дубля.

Напомним, ранее Винник совместно с Пономаревым записал известную украинскую колядку.

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