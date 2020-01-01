Александр Пономарев перепел знаменитый хит Олега Винника "Вовчиця" - видео
Запись песни состоялась в рамках совместного проекта Винника и Пономарева - СО2.
Известный украинский исполнитель, первый представитель нашей страны на песенном конкурсе “Евровидение“ Александр Пономарев порадовал поклонников новым треком. Артист записал кавер на популярную песню Олега Винника - “Вовчиця“.
Читай также: “Я люблю тільки тебе“: Олег Винник перепел легендарный хит Пономарева
Премьера новой версии хита состоялась в пятницу, 6 марта, на ютуб-канале Пономарева. Отметим, что песня была записана в рамках совместного проекта Винника и Пономарева - СО2. Все песни проекта записываются вживую с первого дубля.
Напомним, ранее Винник совместно с Пономаревым записал известную украинскую колядку.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил