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Эффектная парочка: Сын Синди Кроуфорд показал свою девушку

Комментариев: 2
Модель Пресли Гербер выставила несколько фото с юной избранницей .

Эффектная парочка: Сын Синди Кроуфорд показал свою девушку
Эффектная парочка: Сын Синди Кроуфорд показал свою девушку
instagram.com/presleygerber

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Пока дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд эффектная красотка 18-летняя Кайя Гербер показывает в Сети, как карантинит с домашним любимцем щенком, ее старший брат, модель 20-летний Пресли, похоже,закрутил страстный роман. В Инстаграм юный красавец выставил фото со своей новой пассией моделью Сидни Брук.

В кадре страстная парочка целуется. К слову, Сидни выглядит несколько необычно, поскольку надела на голову бандану, а половину ее лица закрывают солнцезащитные очки.

Бонни и Клайд”, - лаконично подписал фото Пресли.

Эффектная парочка: Сын Синди Кроуфорд показал свою девушку
Эффектная парочка: Сын Синди Кроуфорд показал свою девушку
instagram.com/presleygerber

Отметим, что роман молодых людей начался не так давно - но Пресли уже успел выставить совместное фото с совместной прогулки. Парочка лучезарно улыбается на камеру и выглядит очень счастливой. 

Эффектная парочка: Сын Синди Кроуфорд показал свою девушку
Эффектная парочка: Сын Синди Кроуфорд показал свою девушку
instagram.com/presleygerber

Ранее мы писали, что Кайя Гербер показала откровенное фото.

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Теги: Пресли Гербер, Кайя Гербер, Синди Кроуфолд, романы звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  21.04.2020, 19:26
Оценка:  0
русский
Модель Пресли Гербер выставилА несколько фото с избранницей... Гы-гы-гы-гы!!! Зачем показывать эту страшилу, лучше xyй свой покажи, пассивный пидрилла Пресли, блять!
гость  (аноним)  21.04.2020, 19:14
Оценка:  0
гость
Зачем ему девушка с такой мамой?)
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