Модель Пресли Гербер выставила несколько фото с юной избранницей .

Эффектная парочка: Сын Синди Кроуфорд показал свою девушку instagram.com/presleygerber

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Пока дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд эффектная красотка 18-летняя Кайя Гербер показывает в Сети, как карантинит с домашним любимцем щенком, ее старший брат, модель 20-летний Пресли, похоже,закрутил страстный роман. В Инстаграм юный красавец выставил фото со своей новой пассией моделью Сидни Брук.

В кадре страстная парочка целуется. К слову, Сидни выглядит несколько необычно, поскольку надела на голову бандану, а половину ее лица закрывают солнцезащитные очки.

Бонни и Клайд”, - лаконично подписал фото Пресли.

Эффектная парочка: Сын Синди Кроуфорд показал свою девушку instagram.com/presleygerber

Отметим, что роман молодых людей начался не так давно - но Пресли уже успел выставить совместное фото с совместной прогулки. Парочка лучезарно улыбается на камеру и выглядит очень счастливой.

Эффектная парочка: Сын Синди Кроуфорд показал свою девушку instagram.com/presleygerber

Ранее мы писали, что Кайя Гербер показала откровенное фото.

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