Кайя Гербер удивила Сеть растрепанным снимком - в наряде с очень откровенным вырезом .

Дерзкая малышка: 18-летняя дочка Синди Кроуфорд выставила откровенное фото instagram.com/kaiagerber

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Дочка супермодели Синди Кроуфорд 18-летняя Кайя Гербер, которая пошла по стопам звездной матери и уже стала любимицей подиума, снялась в дерзком образе. В Инстаграм девушка выставила фото с растрепанной прической и в наряде с более чем откровенным вырезом в области груди.

Вместо подписи очаровательная Кайя добавила только смайлики с сердечками, из чего можно сделать вывод, что она в восторге от своего look-а.

Дерзкая малышка: 18-летняя дочка Синди Кроуфорд выставила откровенное фото instagram.com/kaiagerber

К слову, подписчики Кайи также оценили концепцию снимка - за несколько часов фото набрало множество лайков и хвалебных комментариев.

Ранее мы писали, что Синди Кроуфорд покорила стильным аутфитом.

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