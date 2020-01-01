Дерзкая малышка: 18-летняя дочка Синди Кроуфорд выставила откровенное фото
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Дочка супермодели Синди Кроуфорд 18-летняя Кайя Гербер, которая пошла по стопам звездной матери и уже стала любимицей подиума, снялась в дерзком образе. В Инстаграм девушка выставила фото с растрепанной прической и в наряде с более чем откровенным вырезом в области груди.
Вместо подписи очаровательная Кайя добавила только смайлики с сердечками, из чего можно сделать вывод, что она в восторге от своего look-а.
К слову, подписчики Кайи также оценили концепцию снимка - за несколько часов фото набрало множество лайков и хвалебных комментариев.
Ранее мы писали, что Синди Кроуфорд покорила стильным аутфитом.
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