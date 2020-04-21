Оля Полякова решила зарабатывать на карантине онлайн-поздравлениями

Часть вырученных средств поп-дива передаст на благотворительность.

Читай также: Что почитать на карантине: Бадоев проведет онлайн-презентацию книги о себе

Оля Полякова не сидит без дела на карантине. Ранее украинская певица запустила свое «Полявидение». Теперь же у поклонников звезды есть возможность заказать персональное онлайн-поздравление от любимой певицы.

Данная услуга предполагает следующие опции:

эксклюзивное видео-поздравление от Оли Поляковой до 30-секунд.

прямой видео-звонок от Оли Поляковой до 2-х минут в удобном для вас мессенджере и личное общение с артистом.

корпоративная конференц-связь с Олей Поляковой до 5 минут. У вашей компании день рождения или вы просто хотите поддержать дух команды во время карантина? Оля Полякова подключится к вашей Zoom-конференции и поднимет настроение коллектива, сыграет с вами в игру или устроит спонтанное караоке.

50 % от вырученных средств Оля Полякова передаст в благотворительный фонд «Жизнелюб» в поддержку пожилых людей на период карантина.



Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала о самом нелепом свидании.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram