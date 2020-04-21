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Оля Полякова решила зарабатывать на карантине онлайн-поздравлениями

Комментариев: 1
Часть вырученных средств поп-дива передаст на благотворительность.
Оля Полякова решила зарабатывать на карантине онлайн-поздравлениями
Оля Полякова решила зарабатывать на карантине онлайн-поздравлениями
facebook.com/pg/polyakovamusic

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Оля Полякова не сидит без дела на карантине. Ранее украинская певица запустила свое «Полявидение». Теперь же  у поклонников звезды есть возможность заказать персональное онлайн-поздравление от любимой певицы.  

Данная услуга предполагает следующие опции:

  • эксклюзивное видео-поздравление от Оли Поляковой до 30-секунд.
  • прямой видео-звонок от Оли Поляковой до 2-х минут в удобном для вас мессенджере и личное общение с артистом.
  •  корпоративная конференц-связь с Олей Поляковой до 5 минут. У вашей компании день рождения или вы просто хотите поддержать дух команды во время карантина? Оля Полякова подключится к вашей Zoom-конференции и поднимет настроение коллектива, сыграет с вами в игру или устроит спонтанное караоке.

50 % от вырученных средств Оля Полякова передаст в благотворительный фонд «Жизнелюб» в поддержку пожилых людей на период карантина.

Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала о самом нелепом свидании. 

 

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Теги: Оля Полякова
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.04.2020, 18:12
Оценка:  0
pусский
А сколько стоит её обматерить по телефону?
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