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Оля Полякова впервые рассказала о самом нелепом свидании

Комментариев: 2
Звезда сделала откровенное признание во время совместного эфира с Дашей Астафьевой.
Оля Полякова впервые рассказала о самом нелепом свидании
Оля Полякова впервые рассказала о самом нелепом свидании
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова продолжает радовать своих подписчиков в Инстаграм совместными видео с известными звездами шоубиза.

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Так, на днях артистка провела в Инстаграм прямой эфир со своей коллегой по фильму “Свингеры“ Дашей Астафьевой. Артистки в режиме онлайн поиграли в “Правду или действие“. Во время игры Полякова впервые публично рассказала о самом нелепом свидании, которое случилось, когда ей было 16 лет. 

“Мне было лет 16. Мы поехали с родителями в Одессу. Там был мальчик лет 19. Мы пошли гулять с ним по берегу. Он наклонился меня поцеловать. И только он приблизил ко мне губы, я выпустила газ“, – призналась певица.

Оля ответила, что после того случая больше никогда не виделась с парнем.

Ранее Оля Полякова призналась, насколько поправилась на карантине.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.04.2020, 18:39
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гость
швабра обоссаная
гость  (аноним)  15.04.2020, 18:12
Оценка:  0
гость
Ой! Как умно в кавычках, хотя ума у Оли Поляковой нет вовсе! Спросите ее , а что она прочитала? Надеюсь, что никакими книгами не интересуется! В голове -- секс и ерунда! И точно так же воспитывает свою дочь, которой -- 14.
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