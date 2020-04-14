Оля Полякова впервые рассказала о самом нелепом свидании

Звезда сделала откровенное признание во время совместного эфира с Дашей Астафьевой.

Популярная украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова продолжает радовать своих подписчиков в Инстаграм совместными видео с известными звездами шоубиза.

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Так, на днях артистка провела в Инстаграм прямой эфир со своей коллегой по фильму “Свингеры“ Дашей Астафьевой. Артистки в режиме онлайн поиграли в “Правду или действие“. Во время игры Полякова впервые публично рассказала о самом нелепом свидании, которое случилось, когда ей было 16 лет.

“Мне было лет 16. Мы поехали с родителями в Одессу. Там был мальчик лет 19. Мы пошли гулять с ним по берегу. Он наклонился меня поцеловать. И только он приблизил ко мне губы, я выпустила газ“, – призналась певица.

Оля ответила, что после того случая больше никогда не виделась с парнем.

Ранее Оля Полякова призналась, насколько поправилась на карантине.

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