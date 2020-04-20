#Карантинparty: Светлана Лобода устроила зажигательные танце на кухне
Украинская исполнительница, которая сейчас живет и строит карьеру в России, Светлана Лобода поделилась с поклонниками новым домашним видео в соцсети. “Суперзвезда“ предложила фанам принять участие в новом флешмобе.
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Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка опубликовала ролик, где она зажигательно танцует на кухне. Сначала Лобода в коротком топе, спортивных штанах и очках двигается под свой хит “INSTADRAMA“. А далее певица разместила нарезки видео других пользователей Сети, которые также устраивают вечеринки дома под ее треки.
“А как выглядит ваша #карантинparty?😂🤘 Размещайте видео своих вечеринок в самоизоляции, не забывайте ставить хэштег #карантинparty“, - написала Светлана.
Напомним, ранее Лобода взбудоражила Сеть постельным фото.
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