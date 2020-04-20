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#Карантинparty: Светлана Лобода устроила зажигательные танце на кухне

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Певица показала, как развлекается во время карантина.
#Карантинparty: Светлана Лобода устроила зажигательные танце на кухне
#Карантинparty: Светлана Лобода устроила зажигательные танце на кухне
instagram.com/lobodaofficial

Украинская исполнительница, которая сейчас живет и строит карьеру в России, Светлана Лобода  поделилась с поклонниками новым домашним видео в соцсети. “Суперзвезда“ предложила фанам принять участие в новом флешмобе.

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Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка опубликовала ролик, где она зажигательно танцует на кухне. Сначала Лобода в коротком топе, спортивных штанах и очках двигается под свой хит “INSTADRAMA“. А далее певица разместила нарезки видео других пользователей Сети, которые также устраивают вечеринки дома под ее треки.

“А как выглядит ваша #карантинparty?😂🤘 Размещайте видео своих вечеринок в самоизоляции, не забывайте ставить хэштег #карантинparty“, - написала Светлана.

Напомним, ранее Лобода взбудоражила Сеть постельным фото.

 

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net

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