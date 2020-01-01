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Горячо: Лобода взбудоражила Сеть постельным фото

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Певица выставила фото, которое покорило подписчиков .

Горячо: Лобода взбудоражила Сеть постельным фото
Горячо: Лобода взбудоражила Сеть постельным фото
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая в последнее время активно постила в Сети “карантинные“ фото, демонстрируя домашний образ без мейкапа, похоже, решила напомнить публике, что она все-таки секс-бомба.

В Инстаграм звезда добавила горячий снимок, сделанный в постели. Артистка позирует, лежа на спине в кружевном бюстье, с ярким макияжем и томным выражением лица. В подписи Ло пожелала всем доброго утра, хотя снимок запостила днем.

❤️доброе утро
мой график сбился, укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду. никогда так много не спала ....😍, - написала Лобода.

Горячо: Лобода взбудоражила Сеть постельным фото
Горячо: Лобода взбудоражила Сеть постельным фото
instagram.com/lobodaofficial

Фолловеры расхвалили фото и пожурили артистку за столь поздние пробуждения.

Ранее Лобода уже добавляла “горячее“ фото, сделанное на пляже. Она появилась в кадре в тигровом купальнике, поверх которого надета кожаная куртка.

Горячо: Лобода взбудоражила Сеть постельным фото
Горячо: Лобода взбудоражила Сеть постельным фото
instagram.com/lobodaofficial

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала фото с младшей дочерью.

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Теги: постельное фото, Светлана Лобода
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Источник: IVONА bigmir)net

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