Певица выставила фото, которое покорило подписчиков .

Горячо: Лобода взбудоражила Сеть постельным фото instagram.com/lobodaofficial

Читай также: Игра в Гарри Поттера: Лобода устроила необычный День рождения старшей дочери

Певица Светлана Лобода, которая в последнее время активно постила в Сети “карантинные“ фото, демонстрируя домашний образ без мейкапа, похоже, решила напомнить публике, что она все-таки секс-бомба.

В Инстаграм звезда добавила горячий снимок, сделанный в постели. Артистка позирует, лежа на спине в кружевном бюстье, с ярким макияжем и томным выражением лица. В подписи Ло пожелала всем доброго утра, хотя снимок запостила днем.

❤️доброе утро

мой график сбился, укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду. никогда так много не спала ....😍, - написала Лобода.

Горячо: Лобода взбудоражила Сеть постельным фото instagram.com/lobodaofficial

Фолловеры расхвалили фото и пожурили артистку за столь поздние пробуждения.

Ранее Лобода уже добавляла “горячее“ фото, сделанное на пляже. Она появилась в кадре в тигровом купальнике, поверх которого надета кожаная куртка.

Горячо: Лобода взбудоражила Сеть постельным фото instagram.com/lobodaofficial

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала фото с младшей дочерью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.