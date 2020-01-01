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"Готовлюсь к выходу из карантина": Лобода запостила пикантные кадры в купальнике

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Певица похвасталась результатами откровенной фотосессии.
"Готовлюсь к выходу из карантина": Лобода запостила пикантные кадры в купальнике
"Готовлюсь к выходу из карантина": Лобода запостила пикантные кадры в купальнике
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода в очередной раз восхитила пользователей Сети стройной фигурой. “Суперзвезда“ поделилась результатами пикантной фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько кадров, где она позирует в стильном купальнике без бретелей и с вырезом на животе. Свой образ она дополнила черной курткой, очками и массивной цепочкой. Наряд выгодно подчеркнул стальной пресс, тонкую талию и стройные ноги Лободы.

“Готовлюсь к выходу из карантина ..😬 #наспорте #ипирожках🤣“, - с юмором подписала Светлана.

Лобода запостила пикантные кадры в купальнике
Лобода запостила пикантные кадры в купальнике
Скриншот

Лобода запостила пикантные кадры в купальнике
Лобода запостила пикантные кадры в купальнике
Скриншот

Лобода запостила пикантные кадры в купальнике
Лобода запостила пикантные кадры в купальнике
Скриншот

Лобода запостила пикантные кадры в купальнике
Лобода запостила пикантные кадры в купальнике
Скриншот

Напомним, ранее Лобода взбудоражила Сеть постельным фото.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net

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