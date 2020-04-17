Спортсменка похвасталась подарком от Андре Тана - шелковой рубашкой .

"Вот так королева": Ризатдинова показала, в чем ходит по дому в карантин instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка и финалистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова показала соблазнительный наряд, в котором ходит по дому в карантин. В Инста-сториз знаменитость добавила несколько кадров, на которых позирует в длинной шелковой сорочке на тонких бретельках.

Девушка снялась в эффектном наряде на кухне и лежа на кровати за ноутбуком.

В подписали Ризатдинова поблагодарила за сорочку украинского дизайнера Андре Тана.

Королева карантина, - подписала фото Ризатдинова.

"Вот так королева": Ризатдинова показала, в чем ходит по дому в карантин instagram.com/anna_rizatdinova

"Вот так королева": Ризатдинова показала, в чем ходит по дому в карантин instagram.com/anna_rizatdinova

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова показала фото в подушке вместо платья.

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