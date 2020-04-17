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"Вот так королева": Ризатдинова показала, в чем ходит по дому в карантин

Комментариев: 7
Спортсменка похвасталась подарком от Андре Тана - шелковой рубашкой .

"Вот так королева": Ризатдинова показала, в чем ходит по дому в карантин
instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка и финалистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова показала соблазнительный наряд, в котором ходит по дому в карантин. В Инста-сториз знаменитость добавила несколько кадров, на которых позирует в длинной шелковой сорочке на тонких бретельках.

Девушка снялась в эффектном наряде на кухне и лежа на кровати за ноутбуком.

В подписали Ризатдинова поблагодарила за сорочку украинского дизайнера Андре Тана. 

Королева карантина, - подписала фото Ризатдинова. 

"Вот так королева": Ризатдинова показала, в чем ходит по дому в карантин
instagram.com/anna_rizatdinova

"Вот так королева": Ризатдинова показала, в чем ходит по дому в карантин
instagram.com/anna_rizatdinova

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова показала фото в подушке вместо платья. 

 

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Теги: Анна Ризатдинова, наряды звезд, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  17.04.2020, 18:06
Оценка:  -1
pусский
Так было при Российской империи, когда при недопониманиях с Москвой вас резали поляки и турки, так было при СССР, когда Гитлер массово утилизировал каклов в устрашение Кремлю, так что молча сидите и заранее от страха пердите!
pусский  (аноним)  17.04.2020, 18:05
Оценка:  -1
pусский
Раньше Украина была анусом России, а теперь вы анус Евросоюза, и ничего с этим не сделать - исторически хахлы сидят в попе!
гость  (аноним)  17.04.2020, 17:36
Оценка:  0
гость
НА КАЦАПСТАНЕ ЕЩЕ БОЛЕЕ УПРОСТИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ АУСВАЙСА!
ТЕПЕРЬ СТАТУС КАЦАПСКОГО АУСВАЙСА - КАК У ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ.
КАЦАПЫ ГОТОВЫ ДАЖЕ В ЖОПУ ЦЕЛОВАТЬ ТОГО, КТО ВОЗЬМЕТ АУСВАЙС, СТАНЕТ ПРЕДАТЕЛЕМ.
ЭТА ПОЛЗУЧАЯ ЭКСПАНСИЯ - РЕАКЦИЯ НА ДЕМОГРАФИЮ И КАЧЕСТВО ГЕНЕТИКИ У КАЦАПСКОГО БЫДЛА
гость  (аноним)  17.04.2020, 17:33
Оценка:  0
гость
АНЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  17.04.2020, 17:24
Оценка:  0
гость
Резадинова пососи 8======Э
гость  (аноним)  17.04.2020, 17:23
Оценка:  0
гость
Бигмир, ты не можешь размещать фотки девок с нормальными лицами. Убогое зрелище.
John*B    17.04.2020, 17:15
Оценка:  0
John*B
Аничка-эталон красоты и женственности)
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