"Вот так королева": Ризатдинова показала, в чем ходит по дому в карантин
Читай также: Королева карантина: Длинноногая Никитюк в одном одеяле поразила Сеть
Украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка и финалистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова показала соблазнительный наряд, в котором ходит по дому в карантин. В Инста-сториз знаменитость добавила несколько кадров, на которых позирует в длинной шелковой сорочке на тонких бретельках.
Девушка снялась в эффектном наряде на кухне и лежа на кровати за ноутбуком.
В подписали Ризатдинова поблагодарила за сорочку украинского дизайнера Андре Тана.
Королева карантина, - подписала фото Ризатдинова.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова показала фото в подушке вместо платья.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
ТЕПЕРЬ СТАТУС КАЦАПСКОГО АУСВАЙСА - КАК У ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ.
КАЦАПЫ ГОТОВЫ ДАЖЕ В ЖОПУ ЦЕЛОВАТЬ ТОГО, КТО ВОЗЬМЕТ АУСВАЙС, СТАНЕТ ПРЕДАТЕЛЕМ.
ЭТА ПОЛЗУЧАЯ ЭКСПАНСИЯ - РЕАКЦИЯ НА ДЕМОГРАФИЮ И КАЧЕСТВО ГЕНЕТИКИ У КАЦАПСКОГО БЫДЛА
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!