"Приколистка!": Ризатдинова смастерила эффектное мини из подручных материалов
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Украинская гимнастка, призерка Олимпийский игр, финалистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова продолжает веселить Сеть яркими выходками в карантин. Недавно Анна показала, как села на шпагат прямо в супермаркете, покупая “карантинный набор“, а на этот раз придумала “модный look“-2020 из подручных материалов в самоизоляции.
В Инстаграм Анна добавила фото, на котором позирует в импровизированном мини-платье. Наряд длинноногая красотка смастерила из белой подушке с черной полосой, закрепив ее ремнем на талии. “Карантинное мини“ смотрится весьма эффектно, а дополняют его белые туфли лодочки на каблуке и светлые сережки.
#fw2020 😂👌🏼, - написала Анна.
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Подписчики отметили, что их повеселил наряд Анны и что красоту спортсменки не портит даже такое необычное платье:
- Анюта 😂👍🏻👍🏻👍🏻😍ты красотка, даже с подушкой 😍 стильно 😂👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
- Шанель🔥
- Несподіванка... Приємна... 🔥👍
- Красиво. Еще бы зеркало на стену сзади.🤔
- Довольно оригинально! Класс!
- Это очень смешно 😂😂😂
- Пушка-бомба-выбухiвка🔥🔥🔥
- Very trendy!😍😂😂, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова очаровала Сеть в эффектном наряде.
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