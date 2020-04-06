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"Приколистка!": Ризатдинова смастерила эффектное мини из подручных материалов

Комментариев: 2
Спортсменка перетянула подушку ремнем и сфотографировалась в ней, как в платье .

"Приколистка!": Ризатдинова смастерила эффектное мини из подручных материалов
instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, призерка Олимпийский игр, финалистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова продолжает веселить Сеть яркими выходками в карантин. Недавно Анна показала, как села на шпагат прямо в супермаркете, покупая “карантинный набор“, а на этот раз придумала “модный look“-2020 из подручных материалов в самоизоляции.

В Инстаграм Анна добавила фото, на котором позирует в импровизированном мини-платье. Наряд длинноногая красотка смастерила из белой подушке с черной полосой, закрепив ее ремнем на талии. “Карантинное мини“ смотрится весьма эффектно, а дополняют его белые туфли лодочки на каблуке и светлые сережки.

#fw2020 😂👌🏼, - написала Анна.

"Приколистка!": Ризатдинова смастерила эффектное мини из подручных материалов
instagram.com/anna_rizatdinova

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Подписчики отметили, что их повеселил наряд Анны и что красоту спортсменки не портит даже такое необычное платье:

  • Анюта 😂👍🏻👍🏻👍🏻😍ты красотка, даже с подушкой 😍 стильно 😂👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
  • Шанель🔥
  • Несподіванка... Приємна... 🔥👍
  • Красиво. Еще бы зеркало на стену сзади.🤔
  • Довольно оригинально! Класс!
  • Это очень смешно 😂😂😂
  • Пушка-бомба-выбухiвка🔥🔥🔥
  • Very trendy!😍😂😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова очаровала Сеть в эффектном наряде. 

 

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Теги: Анна Ризатдинова, подушка, карантин, юмор, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.04.2020, 21:22
Оценка:  0
гость
Осталась без "папика" - приходится экономить.
гость  (аноним)  06.04.2020, 20:36
Оценка:  +1
гость
Иди соси xyй. Заебaли уже, покажите хоть раз своё лицо без килограмма косметики.
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