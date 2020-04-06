Спортсменка перетянула подушку ремнем и сфотографировалась в ней, как в платье .

"Приколистка!": Ризатдинова смастерила эффектное мини из подручных материалов instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, призерка Олимпийский игр, финалистка проекта “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова продолжает веселить Сеть яркими выходками в карантин. Недавно Анна показала, как села на шпагат прямо в супермаркете, покупая “карантинный набор“, а на этот раз придумала “модный look“-2020 из подручных материалов в самоизоляции.

В Инстаграм Анна добавила фото, на котором позирует в импровизированном мини-платье. Наряд длинноногая красотка смастерила из белой подушке с черной полосой, закрепив ее ремнем на талии. “Карантинное мини“ смотрится весьма эффектно, а дополняют его белые туфли лодочки на каблуке и светлые сережки.

#fw2020 😂👌🏼, - написала Анна.

"Приколистка!": Ризатдинова смастерила эффектное мини из подручных материалов instagram.com/anna_rizatdinova

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Подписчики отметили, что их повеселил наряд Анны и что красоту спортсменки не портит даже такое необычное платье:

Анюта 😂👍🏻👍🏻👍🏻😍ты красотка, даже с подушкой 😍 стильно 😂👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

Шанель🔥

Несподіванка... Приємна... 🔥👍

Красиво. Еще бы зеркало на стену сзади.🤔

Довольно оригинально! Класс!

Это очень смешно 😂😂😂

Пушка-бомба-выбухiвка🔥🔥🔥

Very trendy!😍😂😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова очаровала Сеть в эффектном наряде.

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