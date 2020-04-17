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"Настолько красивый ребенок?": Снимок Одесской Барби наделал шума в Сети

Комментариев: 2
Валерия Лукьянова показала фото 30-летней давности, на котором запечатлена с бабушкой .

"Настолько красивый ребенок?": Снимок Одесской Барби наделал шума в Сети
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которую больше знают под псевдо "Одесская Барби", показала еще одно детское фото - и поразила Сеть. В Инстаграм девушка добавила снимок, на котором запечатлена в возрасте 1-2 лет, на руках у своей бабушки.

Девочка позирует в красивом платье с оборками, а ее светлые волосы острижены "под мальчика". Внешность будущей знаменитости уже тогда выглядела довольно необычно, а благодаря крупным светлым глазам -  девочка уже в то время напоминала знаменитую американскую куклу "Барби".

Я с бабушкой! Мало фоток сохранилось с тех времён! #детскиефото, - подписала фото Лукьянова.

"Настолько красивый ребенок?": Снимок Одесской Барби наделал шума в Сети
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Фолловеры пришли в восторг от фото и подчеркнули неправдоподобную красоту Лукьяновой:

  • Это ж надо какой красивый ребенок я в шоке !!
  • Wow 😍🙏
  • У вас очень красивые глазки в детстве были и такой умный взгляд , и вообще все у вас совершенно perfect Вы само совершенство Валерия 😍😍😍😍
  • Ну глазки точно не спутаешь ни с кем 😁
  • Аууу как мило, Валерия маленький ангелочек 🤗😇
  • Вы больше на фарфоровую куколку похожа! Очень красивые и завораживающие глаза у Вас, Валерия ☀️😻
  • Кристальный ребенок 💎💎💎
  • 🤩🤩 OMG 🌸🌸
  • На всех детских фото видно, что необычный ребёнок. Такой глубокий, осознанный взгляд и не детская холодность, отрешённость, как-будто тогда уже - безразличие к людям, - написали в Сети.

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Также Валерия добавила в Сеть свое фото, сделанное, очевидно, в первом классе. Она позирует в ярко-красном сарафане, с длинными вьющимися волосами, которые на макушке украшает пышный бант. В описании девушка отметила, что сейчас ей удалось восстановить качество волос, как в детстве. 

Ещё одно фото из детства ) шикарные были волосы, к счастью давно уже их восстановила , генетика это сильная вещь 🦾 #генетика #детскоефото, - подписала Лукьянова.


"Настолько красивый ребенок?": Снимок Одесской Барби наделал шума в Сети
instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее мы писали, что Одесская Барби похудела еще больше - фото.

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Теги: Валерия Лукьянова, Одесская Барби, детские фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.04.2020, 13:08
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гость
У Путина психическая травма произошла, когда он увидел как его маму в подъезде алкаш Гриша трaxает.
гость  (аноним)  17.04.2020, 13:04
Оценка:  0
гость
У неё психическая травма произошла потом, когда брата дрочущего увидела. В детстве ребёнком нормальным она была.
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