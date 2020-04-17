Валерия Лукьянова показала фото 30-летней давности, на котором запечатлена с бабушкой .

"Настолько красивый ребенок?": Снимок Одесской Барби наделал шума в Сети instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которую больше знают под псевдо "Одесская Барби", показала еще одно детское фото - и поразила Сеть. В Инстаграм девушка добавила снимок, на котором запечатлена в возрасте 1-2 лет, на руках у своей бабушки.

Девочка позирует в красивом платье с оборками, а ее светлые волосы острижены "под мальчика". Внешность будущей знаменитости уже тогда выглядела довольно необычно, а благодаря крупным светлым глазам - девочка уже в то время напоминала знаменитую американскую куклу "Барби".

Я с бабушкой! Мало фоток сохранилось с тех времён! #детскиефото, - подписала фото Лукьянова.

"Настолько красивый ребенок?": Снимок Одесской Барби наделал шума в Сети instagram.com/valeria_lukyanova21

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Фолловеры пришли в восторг от фото и подчеркнули неправдоподобную красоту Лукьяновой:

Это ж надо какой красивый ребенок я в шоке !!

Wow 😍🙏

У вас очень красивые глазки в детстве были и такой умный взгляд , и вообще все у вас совершенно perfect Вы само совершенство Валерия 😍😍😍😍

Ну глазки точно не спутаешь ни с кем 😁

Аууу как мило, Валерия маленький ангелочек 🤗😇

Вы больше на фарфоровую куколку похожа! Очень красивые и завораживающие глаза у Вас, Валерия ☀️😻

Кристальный ребенок 💎💎💎

🤩🤩 OMG 🌸🌸

На всех детских фото видно, что необычный ребёнок. Такой глубокий, осознанный взгляд и не детская холодность, отрешённость, как-будто тогда уже - безразличие к людям, - написали в Сети.

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Также Валерия добавила в Сеть свое фото, сделанное, очевидно, в первом классе. Она позирует в ярко-красном сарафане, с длинными вьющимися волосами, которые на макушке украшает пышный бант. В описании девушка отметила, что сейчас ей удалось восстановить качество волос, как в детстве.

Ещё одно фото из детства ) шикарные были волосы, к счастью давно уже их восстановила , генетика это сильная вещь 🦾 #генетика #детскоефото, - подписала Лукьянова.





"Настолько красивый ребенок?": Снимок Одесской Барби наделал шума в Сети instagram.com/valeria_lukyanova21

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