Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Одесская Барби" похудела еще больше - как сейчас выглядит Лукьянова

Комментариев: 4
Валерия Лукьянова добавила новые фото, на которых ее фигура кажется еще более "кукольной".

"Одесская Барби" похудела еще больше - как сейчас выглядит Лукьянова
instagram.com/valeria_lukyanova21

Читай также: Вот это фигура!: Одесская Барби блеснула на пляже в купальнике

Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая более известна как “Одесская Барби“ благодаря сильному сходству со знаменитой куклой, показала новые фото, на которых ее сложно узнать. Свежие кадры, снятые, судя по геолокации, в США, Валерия добавила в Инстаграм.

Девушка позирует на берегу океана в топе и шортах, а также демонстрирует рельефный пресс, делая селфи в домашней обстановке.

"Одесская Барби" похудела еще больше - как сейчас выглядит Лукьянова
instagram.com/valeria_lukyanova21

"Одесская Барби" похудела еще больше - как сейчас выглядит Лукьянова
instagram.com/valeria_lukyanova21

На одном из фото Валерия позирует спиной - и ее ноги и талия кажутся непропорционально тонкими.

К слову, Валерию не раз критиковали в Сети из-за любви к фотошопу, возможно, свежие фото девушка несколько “доработала“.

Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. — Сальвадор Дали #сальвадордали #дали #цитаты #мудрость #пирамида #матрица #масон #маг, - написала Валерия.

"Одесская Барби" похудела еще больше - как сейчас выглядит Лукьянова
instagram.com/valeria_lukyanova21

Читай также: Одесская Барби рассекретила свою основную работу

Поклонники девушки отметили, что она великолепно выглядит, а также похвалили яркие локации, которые Лукьянова выбирает для своих фото.

Напомним, что сейчас Одесская Барби занимается разнообразными духовными и физическими практиками и обучает желающих “астралу“. Своими фото знаменитость часто иллюстрирует публикации об очищении организма, а также о духовном просветлении. 

Ранее мы писали, что Jerry Heil показала фигуру в белье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Одесская Барби, Валерия Лукьянова, Карантин, спорт, фотошоп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
ВыВсеВрети    09.04.2020, 16:45
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
бедный чел, начались необратимые процессы в организме!...
эндокринную систему сложно лечить!
нужно было давно голову лечить!...
хохол  (аноним)  09.04.2020, 16:44
Оценка:  +1
хохол
Да всё нормально, муж платит за ее движения.
гость  (аноним)  09.04.2020, 16:30
Оценка:  +1
гость
Что за шлюxa?
trgvm1    09.04.2020, 16:23
Оценка:  +2
trgvm1
ГОСПОДЬ МИЛОСЕРДНЫЙ !
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь