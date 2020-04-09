"Одесская Барби" похудела еще больше - как сейчас выглядит Лукьянова
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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая более известна как “Одесская Барби“ благодаря сильному сходству со знаменитой куклой, показала новые фото, на которых ее сложно узнать. Свежие кадры, снятые, судя по геолокации, в США, Валерия добавила в Инстаграм.
Девушка позирует на берегу океана в топе и шортах, а также демонстрирует рельефный пресс, делая селфи в домашней обстановке.
На одном из фото Валерия позирует спиной - и ее ноги и талия кажутся непропорционально тонкими.
К слову, Валерию не раз критиковали в Сети из-за любви к фотошопу, возможно, свежие фото девушка несколько “доработала“.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. — Сальвадор Дали #сальвадордали #дали #цитаты #мудрость #пирамида #матрица #масон #маг, - написала Валерия.
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Поклонники девушки отметили, что она великолепно выглядит, а также похвалили яркие локации, которые Лукьянова выбирает для своих фото.
Напомним, что сейчас Одесская Барби занимается разнообразными духовными и физическими практиками и обучает желающих “астралу“. Своими фото знаменитость часто иллюстрирует публикации об очищении организма, а также о духовном просветлении.
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