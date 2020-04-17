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Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным фото

Комментариев: 2
Александр Стоянов опубликовал редкий кадр с женой и детьми.
Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным фото
Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным фото
instagram.com/stoianov_aleksandr

Известные украинские артисты балета, звездные супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов поделились с подписчиками новой семейной фотографией.

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Так, на странице Александра в Инстаграм появился кадр, на котором он и Екатерина позируют со своими детьми - общей дочерью Настей и сыном от первого брака Кухар - Тимуром. Снимок был сделан во время отдыха семейства в дачном отеле “Глебовка“.

Отметим, что на свежем фото Екатерина появилась с новым цветом волос. Недавно балерина и судья проекта “Танцы со звездами“ перекрасилась в более светлый оттенок.

“Правду говорят, что Тима похож на Катю, а Настюша на меня?😄 Как вы считаете?“, - подписал семейный кадр Стоянов.

Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным фото
Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным фото
Скриншот

Пользователи Сети засыпали звездное семейство комплиментами:

  • Вы все друг на друга похожи))) А Тимур так вырос за последние полгода! 😮😮😮
  • Без разницы, кто на кого похож, но вы все невероятно очаровательны вместе, спасибо вам за красоту и любовь, которую несёте в этот мир! ❤️
  • Какие красивые)))
  • Ооочень похожи
  • У мальчика улыбка мамы, а у девочки папина 💕

Ранее сообщалось, что Кухар и Стоянов показали романтическое видео с медового месяца.

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Теги: Александр Стоянов, Екатерина Кухар
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.04.2020, 13:13
Оценка:  0
гость
Кухар больше на лошадь похожа, чем Собчак. Муж за это сходство с лошадью и женился на ней, с детства лошадок он eбал.
Седакова  (аноним)  17.04.2020, 12:19
Оценка:  0
Седакова
а у Катьки е6альничек то подкачал....
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