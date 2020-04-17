Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным фото
Известные украинские артисты балета, звездные супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов поделились с подписчиками новой семейной фотографией.
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Так, на странице Александра в Инстаграм появился кадр, на котором он и Екатерина позируют со своими детьми - общей дочерью Настей и сыном от первого брака Кухар - Тимуром. Снимок был сделан во время отдыха семейства в дачном отеле “Глебовка“.
Отметим, что на свежем фото Екатерина появилась с новым цветом волос. Недавно балерина и судья проекта “Танцы со звездами“ перекрасилась в более светлый оттенок.
“Правду говорят, что Тима похож на Катю, а Настюша на меня?😄 Как вы считаете?“, - подписал семейный кадр Стоянов.
Пользователи Сети засыпали звездное семейство комплиментами:
- Вы все друг на друга похожи))) А Тимур так вырос за последние полгода! 😮😮😮
- Без разницы, кто на кого похож, но вы все невероятно очаровательны вместе, спасибо вам за красоту и любовь, которую несёте в этот мир! ❤️
- Какие красивые)))
- Ооочень похожи
- У мальчика улыбка мамы, а у девочки папина 💕
Ранее сообщалось, что Кухар и Стоянов показали романтическое видео с медового месяца.
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