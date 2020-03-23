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Кухар и Стоянов показали романтическое видео с медового месяца

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Звездные супруги поделились архивным роликом с отдыха в Таиланде.
Кухар и Стоянов показали романтическое видео с медового месяца
Кухар и Стоянов показали романтическое видео с медового месяца
instagram.com/stoianov_aleksandr

Известные украинские артисты балета, звездная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов были вынуждены перервать долгожданный медовый месяц из-за пандемии коронавируса. Сейчас супруги, как и многие украинцы, находятся в самоизоляции в своем доме. Однако знаменитости продолжают делиться в соцсетях архивными кадрами с отпуска в Таиланде.

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Так, недавно на странице Александра в Инстаграм появилось яркое видео, где он вместе с женой наслаждается райским отдыхом. В коротком ролике Стоянов кружит любимую в воде, а Кухар в ответ нежно обнимает и ласкает.

“Любовь“, - лаконично подписал публикацию Александр Стоянов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#love🤍

Допис, поширений Aleksandr Stoianov / Стоянов (@stoianov_aleksandr)

Ранее Екатерина Кухар рассказала, как о ней трогательно заботится муж.

 

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов
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Источник: Ivona bigmir)net

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