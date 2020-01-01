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Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь

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Прима-балерина Екатерина Кухар выставила в Сеть домашние кадры из самоизоляции.

Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь
Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь
пресс-служба

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Прима-балерина Нацоперы, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар проводит карантин вместе с мужем и детьми в загородном дачном отеле "Глебовка", расположенном в сосновом бору недалеко от Киевского моря. Фото из самоизоляции Кухар и ее супруг и партнер по сцене Александр Стоянов постят в Инстаграм.

Как видно по снимкам, каждый член семьи находит себе занятия по душе.

Например, Екатерина добавила несколько эффектных кадров с новым цветом волос - она гуляет и наслаждается природой.

Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь
Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Александр Стоянов делает жене приятные сюрпризы, напоминая о своих чувствах, а также задумывается о занятиях спортом для поддержания формы.

Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь
Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь
Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь
instagram.com/stoianov_aleksandr

Также в кадр попала подросшая дочь звезд 5-летняя Настя. И Екатерина, а Александр добавили коротенькое видео в Стриз. В кадре девочка пританцовывает и забавно напевает: Любимая вреднюля - это моя мамуля.

Похоже, кто-то решил не только танцевать, но и петь, - подписала видео Кухар.

Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь
Редкий кадр: Кухар и Стоянов показали подросшую дочь
instagram.com/stoianov_aleksandr

Ранее мы писали, что советует почитать в карантине Екатерина Кухар.

 

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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