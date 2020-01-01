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Разделась благотворительности ради: Деми Роуз поразила пикантным снимком

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Модель выставила фото в одних трусиках и написала о розыгрыше крупной денежной суммы .

Разделась благотворительности ради: Деми Роуз поразила пикантным снимком
Разделась благотворительности ради: Деми Роуз поразила пикантным снимком
instagram.com/demirose

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У звезд шоубиза разные методы развлекать подписчиков в карантин - кто-то ведет семинары и онлайн тренировки, а фигуристая британская модель Деми Роуз поднимает настроение фолловерам, выставляя жаркие фото.

Так, к новой публикации в Инстаграм девушка прикрепила довольно пикантный снимок, на котором позирует в одних трусиках, прикрыв руками часть пышной груди. 

К слову, на этот раз Деми разделась не просто так, а ради благой цели - в этой же публикации девушка написала о розыгрыше 5 тыс. долларов, которые вручит жертвам карантина - то есть, тем, кто временно остался без работы.

Что же, цель у Деми благая, а формы, как всегда обалденные - так что, думаем, ей можно простить мелкие шалости, например любовь к провокационным снимкам.

Разделась благотворительности ради: Деми Роуз поразила пикантным снимком
Разделась благотворительности ради: Деми Роуз поразила пикантным снимком
instagram.com/demirose

Ранее мы писали, что Илону Гвоздеву раскритиковали в Сети за откровенное фото.

 

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Теги: Деми Роуз, фото в белье, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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