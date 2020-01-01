"Фото - слишком": Тренер "Танцев со звездами" нарвалась на критику в Сети
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Украинская хореограф, тренер проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева нарвалась на критику в Сети из-за нового фото. В Инстаграм хореограф выставила снимок, на котором позирует на выходе из ванной комнаты.
Илона стоит напротив зеркала завернутая в полотенце, с завязанными после душа волосами. В центре внимания оказываются стройные рельефные ноги Гвоздевой, обнаженные до середины бедра. Таким снимком девушка поздравила подписчиков с Чистым четвергом.
С чистым четвергом.
Пусть вода смоет все ваши беды и будут чистыми ваши помыслы!
Вы купаетесь до восхода солнца или это не имеет значения особого?!
#илонагвоздева #чистыйчетверг #изоляция #залишайсявдома #оставайсядома
#сидимдома, - написала Илона
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Фолловеры похвалили фигуру Илоны, однако часть из них отметила, что снимок не очень подходит к церковному празднику:
- Фото конечно не очень к этому празднику подходит)
- Согласна ! Это фото к празднику церковному не очень подходит! Скоро голые фото будут выставлять ! Мне кажется это фото должно быть семейным!
- А как же фото с подушкой? - уточнили в Сети.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски возмутила Сеть кадрами из ванной.
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