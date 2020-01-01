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"Дело не в тебе": как Роман Мищеряков расставался с тренером

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Участник шоу "Кто против блондинок?" на Новом канале рассказал, как занимается спортом во время карантина.
Как Роман Мищеряков расставался с тренером
Как Роман Мищеряков расставался с тренером
пресс-служба

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Теперь ни деловые встречи, ни неудобная локация зала не встанут между вами и спортом. #Залишайсявдома и занимайтесь спортом! Ведь регулярные умеренные нагрузки укрепляют иммунитет. Так вашему организму будет легче сопротивляться не только COVID-19, но и гриппу или ОРВИ.

– Проводите физкультминутки хотя бы три-четыре раза в неделю, – рекомендует участник Improv Love Show на Новом канале Роман Мищеряков. – Во время карантина у меня наконец появилось время на спорт. Потому что, к сожалению, из-за плотного графика съемок в зал я не попадал.

как Роман Мищеряков расставался с тренером
как Роман Мищеряков расставался с тренером
пресс-служба

Роман признается, что несколько лет назад он активно занимался с тренером. И результат был заметен. Мышцы – подтянутые, а связи эластичные.

– Потом я попрощался с тренером, – рассказывает Роман Новому каналу. – Потому что решил заниматься самостоятельно. Это было таяния, как с девушкой. Мне пришлось сказать фразу «дело не в тебе» (улыбается).

как Роман Мищеряков расставался с тренером
как Роман Мищеряков расставался с тренером
пресс-служба

Телеведущий говорит, что в сентябре он купил себе абонемент в спортзал. Но так им и не воспользовался.

– Я просто покупаю абонементы, – с улыбкой говорит Роман. – Начинаются съемки, появляются какие-то дела, и времени на зал не хватает. Рад, что во время самоизоляции уже четвертую неделю подряд выполняю различные упражнения. Знаете, и гантели можно заменить бутылками с водой. Поэтому не ленитесь, а лучше позаботьтесь о своем здоровье.

Ранее мы писали, какие книги рекомендует прочитать Роман Мищеряков. 

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Теги: Роман Мищеряков, кто против блондинок
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