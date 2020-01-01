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Сергей Притула назвал три страны, в которые ему всегда хочется вернуться

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Узнайте о любимых странах телеведущего.
Сергей Притула назвал три страны, в которые ему всегда хочется вернуться
Сергей Притула назвал три страны, в которые ему всегда хочется вернуться
пресс-служба

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Кроме гастролей с «Вар`ятами» ведущий Нового канала Сергей Притула любит путешествовать и со своей семьей. Он побывал во многих странах, но есть те, которые запали в душу больше всего

По словам Притулы, грузины – такие же гостеприимные, как и украинцы. И у нас с этой нацией намного больше общего, чем вы могли представить.

– У мене є свій «топчик» країн, у які з великим задоволенням хочу повернутися, – делится Сергей. – Насамперед Грузія, у якій я бував неодноразово. Кожна поїздка – це щось неймовірне, це феєрія, фан. Нас із грузинами багато що пов’язує. Наприклад, Михайло Грушевський свого часу навчався у Тифліській гімназії, яку я відвідав з великим задоволенням. У 1952 році в містечку Сурамі з`явився перший пам’ятник Лесі Українці. Саме в Сурамі вона провела останні роки свого життя.

Сергей Притула назвал три страны, в которые ему всегда хочется вернуться
Сергей Притула назвал три страны, в которые ему всегда хочется вернуться
пресс-служба

Кроме Грузии, ведущий всегда рад еще раз посетить Италию, а Словения для него стала настоящим открытием.

– Мені страшенно сподобалася Словенія, – признается Притула. – Я був там двічі. Подобається відсутність мовного бар`єру. Це, мабуть, вперше, коли я за кордоном говорив українською, а не англійською. Словенці відповідали мені рідною мовою, і ми чудово одне одного розуміли. Словенія знаходиться між Італією і Хорватією. Краса природи – неймовірна! Особливо озера Блед і Бохінь.

Ранее мы писали, какие фильмы рекомендует посмотреть Сергей Притула. 

 

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Теги: Сергей Притула
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