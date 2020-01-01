Телеведущий рассказал, что читает во время карантина.

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Сегодня побороться за первенство в шоу «Кто против блондинок?» придет участник Improv Love Show на Новом канале Роман Мищеряков. Чем парень будет удивлять блондинок, увидите уже в 19:00. А сейчас ловите список его любимых книг.

– За четыре недели карантина уже пересмотрел все фильмы, – признается Роман. – Теперь взялся перечитывать любимые книжки. Я люблю разные жанры: от психологии до фантастики. Делюсь своим рейтингом – топ-5 самых интересных книг.

От психологии до фантастики: любимые книги Романа Мищерякова пресс-служба

– Книга написана канадско-американским психологом, – рассказывает Роман Новому каналу. – Автор повествует о теории психологических игр, в которые люди играют в различных ситуациях: в семье, на работе, в личных отношениях. Словом, рекомендую почитать одну из самых популярных в мире книг по психологии.

«451 градусов по Фаренгейту», Рэй Брэдбери

– Автор описал людей, которые утратили связь друг с другом, – говорит телеведущий. – Люди спешат на работу или с работы, никогда не говоря о том, что они думают или чувствуют, разговаривая только о бессмысленных мелочах, увлекаясь только материальными ценностями. Дома они окружают себя телевидением, которое заполняет их свободное время. Просмотром бесконечных и бессмысленных сериалов. Речь идет об обществе, в котором запрещена литература. Несколько раз перечитывал книгу, советую и вам!

«Искусство бегать под дождем», Гарт Стайн

– Книгу, безусловно, портят слезливые, мелодраматические, банальные моменты, – рассказывает Роман Новому каналу. – Но за ними скрывается что-то большое и глубокое, хорошее и светлое. Непреодолимая сила воли, характера, веры в себя, умение остаться на трассе, не сойти. Гонки на мокром асфальте, как наша жизнь, требуют рассудительности, осторожности, концентрации.

«Записки юного врача», Михаил Булгаков

– Уникальный сборник рассказов Михаила Булгакова, – говорит телеведущий. – Истории, в которых рассказываются случаи из практики молодого сельского врача. События, описанные в «Записках», взяты из реальной жизни писателя.

«Щегол», Донна Тартт

– Только представьте, автор писала роман больше 10 лет, – рассказывает Роман. – Произведение – о силе искусства и о том, как оно способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остается в живых после взрыва, в котором погибла его мать. Парень, оставшись без единой родной души в целом мире, бродит по приютам и чужим семьям. Единственное его утешение, которое чуть не привело к гибели, – украденный из музея шедевр старого голландского мастера.

Включайте в 19:00 шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале, и вы увидите захватывающий выпуск программы с мастером импровизаций Романом Мищеряковым.

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