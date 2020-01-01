"Я почувствовала панику": Дашу Астафьеву подожгли на съемках "СуперИнтуиции"
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На этот раз за игровым пультом шоу «СуперИнтуиция» незнакомцев отгадывали соблазнительная певица и актриса Даша Астафьева и неугомонный венесуэлец Амадор Лопес. Но меряться Даше и Амадору пришлось не только логикой, а и бесстрашием.
К примеру, прямо во время съемки Даша Астафьева испробовала на себе огненный массаж, который профессионально делает один из незнакомцев. Дашу уложили на массажный стол, накрыли полотенцами и подожгли!
– Было страшно и тепленько, – рассказала после процедуры Астафьева. – За пару секунд до начала я почувствовала панику, но взяла себя в руки – стараюсь всегда доверять специалистам. Знаю, что если ты отдаешься в руки мастера, ему лучше доверять.
Кстати, Астафьева – та еще любительница массажей. Ее любимый – тайский.
– Я очень люблю Таиланд, – рассказала девушка Новому каналу. – Обожаю эти запахи и атмосферу в целом. Именно там я отдыхаю, релаксирую, набираюсь сил для работы.
Так что во время съемок «СуперИнтуиции» Даша успела не только поиграть, но и порелаксировать. Смогла ли она обыграть Амадора – смотрите сегодня в 19:00 в «СуперИнтуиция» на Новом канале.
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