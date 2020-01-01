"Я почувствовала панику": Дашу Астафьеву подожгли на съемках "СуперИнтуиции"

Когда певица и актриса соглашалась на съемки в шоу Нового канала, она даже не подозревала, что на игровой площадке будет настолько горячо.

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На этот раз за игровым пультом шоу «СуперИнтуиция» незнакомцев отгадывали соблазнительная певица и актриса Даша Астафьева и неугомонный венесуэлец Амадор Лопес. Но меряться Даше и Амадору пришлось не только логикой, а и бесстрашием.

К примеру, прямо во время съемки Даша Астафьева испробовала на себе огненный массаж, который профессионально делает один из незнакомцев. Дашу уложили на массажный стол, накрыли полотенцами и подожгли!

– Было страшно и тепленько, – рассказала после процедуры Астафьева. – За пару секунд до начала я почувствовала панику, но взяла себя в руки – стараюсь всегда доверять специалистам. Знаю, что если ты отдаешься в руки мастера, ему лучше доверять.

Дашу Астафьеву подожгли на съемках "СуперИнтуиции" пресс-служба

– Я очень люблю Таиланд, – рассказала девушка Новому каналу. – Обожаю эти запахи и атмосферу в целом. Именно там я отдыхаю, релаксирую, набираюсь сил для работы.

Кстати, Астафьева – та еще любительница массажей. Ее любимый – тайский.

Так что во время съемок «СуперИнтуиции» Даша успела не только поиграть, но и порелаксировать. Смогла ли она обыграть Амадора – смотрите сегодня в 19:00 в «СуперИнтуиция» на Новом канале.

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