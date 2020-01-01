Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Украинки рассказали о съемках в клипе Майли Сайрус

Комментариев: 0
На шоу Нового канала "СуперИнтуиция" пришли близняшки, которые снялись в клипе известной американской певицы .
Украинки рассказали о съемках в клипе Майли Сайрус
Украинки рассказали о съемках в клипе Майли Сайрус
GettyImages

Читай также: Даниэль Салем проверил девушек на натуральность - фото

Не каждая молодая девушка может похвастаться съемками с мировой звездой. А вот участницы «СуперИнтуиции» Юля и Оля – могут. Когда-то Майли Сайрус приехала снимать видео на свой хит Nothing Breaks Like a Heart. И хоть в кадре близняшки появляются всего на пару секунд, по их словам, на эту небольшую роль также устраивали кастинг.

– Мы прошли кастинги и потом пробы, – вспоминают девушки. – Мы были в восторге от того, что нас взяли, ведь творчество Майли нам нравилось еще до съемок. В кадре мы изображали двух девочек-подростков, которые делают селфи и примеряют на себя фильтры из соцсетей. Это длилось буквально секунды две-три, но мы очень рады! Это был классный опыт!

Украинки рассказали о съемках в клипе Майли Сайрус
Украинки рассказали о съемках в клипе Майли Сайрус
пресс-служба

К сожалению, сестрам так и не удалось познакомиться с Сайрус.

– Нам не разрешили с ней контактировать, – говорят близняшки. – На съемках видели лишь ее дублера, который был одет в такое же платье.

Украинки рассказали о съемках в клипе Майли Сайрус
Украинки рассказали о съемках в клипе Майли Сайрус
пресс-служба

– Але цей кліп переглянули мільйони людей, і теперь вони будуть знати, що милі близнючки, які робили селфі, – це українки! – подбодрил девушек ведущий «СуперИнтуиции» Сергей Притула.

К слову, кроме клипов девушки также снимаются в сериалах и рекламе.

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, как Назар Заднепровский переживал потерю близкого человека. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Майли Сайрус, СуперИнтуиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь