Эвер Габо Андерсон позировала для журнала Flaunt.

12-летняя дочка Миллы Йовович украсила обложку модного журнала instagram.com/EverGaboAnderson

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Старшая дочка суперзвезды Голливуда Миллы Йовович начинающая актриса 12-летняя Эвер Габо Андерсон снялась в эффектной фотосессии и стала лицом обложки журнала Flaunt. Фото появились на странице глянца в Инстаграм.

На обложке Эвер появится в голубом платье Viktor & Rolf с пышными рукавами, а дополнят образ юной актрисы украшения Tiffany. Кроме того, в объективе фотографа юная модель позировала еще в нескольких ярких и оригинальных образах, включая розовое платье-“зефирку“ и наряд с эффектной белой блузой.

12-летняя дочка Милы Йовович украсила обложку модного журнала instagram.com/flauntmagazine

12-летняя дочка Милы Йовович украсила обложку модного журнала instagram.com/flauntmagazine

12-летняя дочка Милы Йовович украсила обложку модного журнала instagram.com/EverGaboAnderson

12-летняя дочка Милы Йовович украсила обложку модного журнала instagram.com/EverGaboAnderson

12-летняя дочка Милы Йовович украсила обложку модного журнала instagram.com/EverGaboAnderson

12-летняя дочка Милы Йовович украсила обложку модного журнала instagram.com/EverGaboAnderson

Кроме снимков, в публикациях журнала привели несколько цитат из интервью с молодой актрисой. В частности, процитировали ее высказывание об актерском мастерстве:

Мне нравится это чувство, когда я превращаюсь в кого-то другого. Для меня это сродни игре, где ты примеряешь на себя жизни других», – заявила Эвер. - Я хочу усердно работать и проложить собственный путь, чтобы люди не видели во мне только дочь знаменитых родителей.

Напомним, что недавно Эвер Андерсон уже успела сыграть в фильме со Скарлетт Йоханссон “Черная вдова“, а недавно получила роль Венди Дарлинг в новой экранизации знаменитой истории о Питере Пэне.

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