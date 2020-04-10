12-летняя дочка Миллы Йовович украсила обложку модного журнала
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Старшая дочка суперзвезды Голливуда Миллы Йовович начинающая актриса 12-летняя Эвер Габо Андерсон снялась в эффектной фотосессии и стала лицом обложки журнала Flaunt. Фото появились на странице глянца в Инстаграм.
На обложке Эвер появится в голубом платье Viktor & Rolf с пышными рукавами, а дополнят образ юной актрисы украшения Tiffany. Кроме того, в объективе фотографа юная модель позировала еще в нескольких ярких и оригинальных образах, включая розовое платье-“зефирку“ и наряд с эффектной белой блузой.
Кроме снимков, в публикациях журнала привели несколько цитат из интервью с молодой актрисой. В частности, процитировали ее высказывание об актерском мастерстве:
Мне нравится это чувство, когда я превращаюсь в кого-то другого. Для меня это сродни игре, где ты примеряешь на себя жизни других», – заявила Эвер. - Я хочу усердно работать и проложить собственный путь, чтобы люди не видели во мне только дочь знаменитых родителей.
EVER ANDERSON | AN ARTICULATION Flaunt Film Presents @EverGaboAnderson from her cover feature in #Flauntmagazine's #ThePhoenixIssue #170. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Read her full interview at Flaunt.com where you can also order the issue. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Flaunt Film Directed by: Mynxii White | @mynxiiwhite. Styled by: Mui-Hai Chu | @muihai. Hair: Candice Birns | @hairbycandicebirns @nestartists. ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Makeup: Jo Strettell | @jostrettell @traceymattinglyagency. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Manicurist: Merrick Fisher | @merricures @opusbeauty. Music: Tyler Stone | @tylerstonedidthat ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Production Assistants: Nikki Cortez, Saybin Roberson, and Angel Sohu. Location: @MilkStudios, Los Angeles.
Напомним, что недавно Эвер Андерсон уже успела сыграть в фильме со Скарлетт Йоханссон “Черная вдова“, а недавно получила роль Венди Дарлинг в новой экранизации знаменитой истории о Питере Пэне.
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