Голливудская звезда поздравила фанов с католической Пасхой, разместив в Сети милые фото своих дочерей.

Милла Йовович показала, как подросла ее младшая дочь

В воскресенье, 12 апреля во многих странах мира отмечалась католическая Пасха. По случаю праздника голливудская актриса и модель Милла Йовович, которая родом из Киева, показала подросшую младшую дочь.

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Так, на своей странице в Инстаграм 44-летняя знаменитость опубликовала несколько милых кадров, где запечатлена двухмесячная Ошин. Рядом с малышкой позировала средняя дочь актрисы - Дэшилл, которой 1 апреля исполнилось 5 лет.

“Счастливой Пасхи от наших маленьких зайчиков! Надеемся, что все остаются в безопасности и заботятся друг о друге! Христос воскресе!“, - подписала нежные снимки Йовович.

Милла Йовович показала, как подросла ее младшая дочь Скриншот

Милла Йовович показала, как подросла ее младшая дочь Скриншот

Милла Йовович показала, как подросла ее младшая дочь Скриншот

Милла Йовович показала, как подросла ее младшая дочь Скриншот

Напомним, ранее Милла Йовович показала кадры с празднования дня рождения средней дочери.

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