Милла Йовович показала, как подросла ее младшая дочь
В воскресенье, 12 апреля во многих странах мира отмечалась католическая Пасха. По случаю праздника голливудская актриса и модель Милла Йовович, которая родом из Киева, показала подросшую младшую дочь.
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Так, на своей странице в Инстаграм 44-летняя знаменитость опубликовала несколько милых кадров, где запечатлена двухмесячная Ошин. Рядом с малышкой позировала средняя дочь актрисы - Дэшилл, которой 1 апреля исполнилось 5 лет.
“Счастливой Пасхи от наших маленьких зайчиков! Надеемся, что все остаются в безопасности и заботятся друг о друге! Христос воскресе!“, - подписала нежные снимки Йовович.
Напомним, ранее Милла Йовович показала кадры с празднования дня рождения средней дочери.
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