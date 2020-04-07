Эвер и Дешиэл вместе исполнили на камеру "Антошку".

Почти без акцента: Дочки Миллы Йовович спели детскую песенку на русском instagram.com/evergaboanderson

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Голливудская супер-стар Милла Йовович, которая недавно родила третьего ребенка, похвасталась успехами старших дочерей в изучении иностранных языков. В Инстаграм гордая мама выставила видео, в котором 12-летняя Эвер с 5-летней Дэшиел поют песню "Антошка" на русском. К слову, акцента у девочек почти не заметно.

В описании к видео Милла отметила, что во время карантина девочки сделали успехи не только в русском, но и во французском языке. Аккомпанирует дочкам звезды их дядя, который также проводит карантин в доме Йовович.

Ever и ее сестра Dashiel посещали виртуальную школу в эти недели дома. Они оба изучают французско-английский учебный план в Лос-Анджелесе, а дома следят за русским. Это клип, в котором они поют Антошку, русскую детскую песню в конце музыкального урока, вместе со своим дядей ТиТи, который также находится на карантине с семьей. Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться лицам, которые смотрят, - написала звезда.

Напомним, что Милла Йовович, которая родилась и некоторое время жила в Киеве, ранее уже отмечала, что старшая дочка изучает русский язык. Недавно Йовович выставила в Сеть видео, на котором девочка читает сказку на русском собственного авторства.

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