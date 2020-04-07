Почти без акцента: Дочки Миллы Йовович спели детскую песенку на русском
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Голливудская супер-стар Милла Йовович, которая недавно родила третьего ребенка, похвасталась успехами старших дочерей в изучении иностранных языков. В Инстаграм гордая мама выставила видео, в котором 12-летняя Эвер с 5-летней Дэшиел поют песню "Антошка" на русском. К слову, акцента у девочек почти не заметно.
В описании к видео Милла отметила, что во время карантина девочки сделали успехи не только в русском, но и во французском языке. Аккомпанирует дочкам звезды их дядя, который также проводит карантин в доме Йовович.
Ever и ее сестра Dashiel посещали виртуальную школу в эти недели дома. Они оба изучают французско-английский учебный план в Лос-Анджелесе, а дома следят за русским. Это клип, в котором они поют Антошку, русскую детскую песню в конце музыкального урока, вместе со своим дядей ТиТи, который также находится на карантине с семьей. Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться лицам, которые смотрят, - написала звезда.
Ever and her sister Dashiel have been attending virtual school during these weeks at home. They both study a French / English curriculum in Los Angeles and at home they keep up with their Russian. This is a clip of them singing Antoshka, a Russian children’s song at the end of their music class with their Uncle TiTi who is also on quarantine with the family. We are doing our best to keep our days productive and positive during these challenging times. We hope sharing this brings a smile to the faces who are watching. 🌈👯♀️🎼 Ever и ее сестра Dashiel посещали виртуальную школу в эти недели дома. Они оба изучают французско-английский учебный план в Лос-Анджелесе, а дома следят за русским. Это клип, в котором они поют Антошку, русскую детскую песню в конце музыкального урока, вместе со своим дядей ТиТи, который также находится на карантине с семьей. Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться лицам, которые смотрят. #everanderson #evergaboanderson #antoshka #chrisbrennermusix
Напомним, что Милла Йовович, которая родилась и некоторое время жила в Киеве, ранее уже отмечала, что старшая дочка изучает русский язык. Недавно Йовович выставила в Сеть видео, на котором девочка читает сказку на русском собственного авторства.
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