Екатерина Репяхова отметила, что дату свадьбы пока не сдвигали, но есть ряд неудобств, из-за которых торжество нужно будет перенести .

"Финансы гостей": Невеста Павлика перечислила, из-за чего могут перенести свадьбу instagram.com/repyahovakate

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Молодая невеста украинского певца 54-летнего Виктора Павлика, которая поделилась, что в карантин гораздо реже ссорится с избранником, призналась, что может помешать их торжеству, назначенному на июнь 2020.

В Инстаграм Екатерина Репяхова написала содержательный пост в котором перечислила причины, из-за которых свадьбу придется назначать на более позднюю дату. Так, среди возможных помех девушка назвала закрытые границы, из-за которых родственники и друзья не смогут посетить свадьбу, а также финансовое положение гостей. Резюмируя, Репяхова призналась, что не расстроена и-за возможного переноса торжества, а просто очень хочет надеть свадебные платья.

Публикацию Екатерина дополнила снимком в эффектном свадебном наряде, отметив, что так его и не купила, а ее платья “еще лучше“,

Какова судьба нашей свадьбы?



Ответ на этот вопрос ждут все! Гости, родные, журналисты, подписчики.



На сегодняшний день мы не принадлежим сами себе, но мы не спешим переносить свадьбу. Если границы не откроют до конца июня, то свадьба конечно будет перенесена. Потому что мама в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке.

Так же для нас важно, какое финансовое положение будет у наших гостей, а это зависит от того, на сколько быстро мы все действительно сможем преступить к своим работам.

Если свадьбу перенесём - новую дату рассекречивать не будем☺️ ⠀



Часто задаваемый вопрос: расстроилась ли я из-за сложившейся ситуации? И какое наше настроение?

Скажу так, я абсолютно спокойна, и не вижу поводов для расстройства. Единственное, когда искала фото для поста насмотрелась на свои красивенные платья и поняла, как же сильно я хочу их уже одеть❤️

@wedding_world.kiev

#repavlikwedding, - написала Репяхова.

"Финансы гостей": Невеста Павлика перечислила, из-за чего могут перенести свадьбу instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова впервые пожаловалась на Виктора Павлика.

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