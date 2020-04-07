"Сказала, что не хочу": Молодая невеста Павлика впервые пожаловалась на артиста
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Похоже, карантин множит скандалы не только в семьях со стажем, но и в домах пар, которые еще даже не успели дойти до ЗАГСа. Так, молодая невеста 54-летнего украинского артиста Виктора Павлика впервые пожаловалась на него своим подписчикам в Инстаграм.
Екатерина Репяхова написала, что у Виктора есть привычка, которая ее раздражает: по словам Кати, жених часто делает ей замечание, когда она не доедает за столом.
Репяхова отметила, что в этом он похож на “людей советского времени“ и эмоционально расписала судьбу своей школьной подруги, которая выросла “моральным уродом“. В конце своей публикации Катя написала совет подписчикам: все нужно делать в свое удовольствие и не доедать, если не хочется.
К публикации Репяхова добавила эффектное фото, на котором позирует в кружевном топе и темно-синей пижаме.
Часто у нас с ВП случается такая история:
Он говорит мне: - доешь то, что осталось на тарелке.
А я говорю ему: - я не хочу доедать, я наелась.
На что он мне: - так тут же совсем чуть-чуть осталось, выкидывать что ли?
Я: ну да, выкидывать))
ВП: ладно, я доем сам😅
И кстати, мама у меня такая же.))
Наверное, это приветик из советского союза.
Хотя мама никогда в жизни меня не заставляла доедать. Никогда не забуду, как мою подружку в детстве мама не выпускала из-за стола, пока она не съест ВСЕ. Вот и выросла эта подружка моральным уродом, прости Г-споди. Ну и не только из-за этого)) К чему я это все? Делайте все в свое удовольствие.
Не нравится книга - закрывай ее. Не комфортно на работе - ищи ту, что по душе.
Наелась/ся - не доедай😅
Жизнь цепь, а мелочи в ней звенья🙌🏻, - написала Екатерина.
Ранее мы писали, что невеста Виктора Павлика показала откровенное свадебное платье.
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