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"Сказала, что не хочу": Молодая невеста Павлика впервые пожаловалась на артиста

Комментариев: 8
Екатерина Репяхова показала, как ходит дома в кружевном белье и отметила, что у Павлика есть привычка, которая ее раздражает .

"Сказала, что не хочу": Молодая невеста Павлика впервые пожаловалась на артиста
instagram.com/repyahovakate

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Похоже, карантин множит скандалы не только в семьях со стажем, но и в домах пар, которые еще даже не успели дойти до ЗАГСа. Так, молодая невеста 54-летнего украинского артиста Виктора Павлика впервые пожаловалась на него своим подписчикам в Инстаграм.

Екатерина Репяхова написала, что у Виктора есть привычка, которая ее раздражает: по словам Кати, жених часто делает ей замечание, когда она не доедает за столом.

Репяхова отметила, что в этом он похож на “людей советского времени“ и эмоционально расписала судьбу своей школьной подруги, которая выросла “моральным уродом“. В конце своей публикации Катя написала совет подписчикам: все нужно делать в свое удовольствие и не доедать, если не хочется.

К публикации Репяхова добавила эффектное фото, на котором позирует в кружевном топе и темно-синей пижаме.

Часто у нас с ВП случается такая история:

Он говорит мне: - доешь то, что осталось на тарелке.
А я говорю ему: - я не хочу доедать, я наелась.
На что он мне: - так тут же совсем чуть-чуть осталось, выкидывать что ли?
Я: ну да, выкидывать))
ВП: ладно, я доем сам😅
И кстати, мама у меня такая же.))
Наверное, это приветик из советского союза.
Хотя мама никогда в жизни меня не заставляла доедать. Никогда не забуду, как мою подружку в детстве мама не выпускала из-за стола, пока она не съест ВСЕ. Вот и выросла эта подружка моральным уродом, прости Г-споди. Ну и не только из-за этого)) К чему я это все? Делайте все в свое удовольствие.

Не нравится книга - закрывай ее. Не комфортно на работе - ищи ту, что по душе.
Наелась/ся - не доедай😅

Жизнь цепь, а мелочи в ней звенья🙌🏻, - написала Екатерина.

"Сказала, что не хочу": Молодая невеста Павлика впервые пожаловалась на артиста
instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что невеста Виктора Павлика показала откровенное свадебное платье. 

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, невесты звезд, скандалы, фото в белье
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  07.04.2020, 22:16
Оценка:  0
гость
Село-сельское! Зачем викидать? Свиням скормить!
гость  (аноним)  07.04.2020, 20:18
Оценка:  +3
гость
Сучка распиздeлась много. Ебaться с лилипутом околопенсионного возраста , это супер удовольствие )) овца тупорылая.
Рики    07.04.2020, 20:15
Оценка:  +24
Рики
Нужно не выбрасывать , а собирать остатки еды и выносить собакам и котикам еду на улицу. Но большинство выбрасывают, так как лень -матушка собрать еду и вынести тем, для кого она жизненноважна и необходима. Такие у нас люди в стране живут, добрые и хорошие : все о себе да о себе беспокоятся, больше ни о ком и ни о чем,в принципе.
pусский  (аноним)  07.04.2020, 20:11
Оценка:  +2
pусский
Скоро дед выставит эту шмомьку за дверь.
гость  (аноним)  07.04.2020, 19:25
Оценка:  +2
гость
говнище
гость  (аноним)  07.04.2020, 19:21
Оценка:  +5
гость
Это вообще КТО???? кому это интересно??? вообще уже лучше не выпускать статьи...
БМ-помойка  (аноним)  07.04.2020, 19:20
Оценка:  +1
БМ-помойка
Мало того, что ТП и уродина, так ещё и ЧСВ подрывает пустую кастрюлю!
Скоро это чучело за хлебушек сосать будет.
Нинізосереджений    07.04.2020, 19:13
Оценка:  -19
Нинізосереджений
Так бери столько сколько сможешь сожрать,блядина тупая!Когда голод придёт тапки будешь грызть!
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