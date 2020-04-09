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Невеста Павлика призналась, хочет ли замуж после совместного карантина

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Екатерина Репяхова отметила, что в карантин ссорится с женихом даже меньше обычного .

Невеста Павлика призналась, хочет ли замуж после совместного карантина
Невеста Павлика призналась, хочет ли замуж после совместного карантина
instagram.com/repyahovakate

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Молодая возлюбленная украинского артиста 54-летнего Виктора Павлика, которая на днях озадачила Сеть, сообщив о привычке жениха, которая ее сильно раздражает, высказалась о том, будет ли их свадьба после пережитого вместе карантина. В Инстаграм Екатерина Репяхова добавила фото Павлика с концерта и написала, что в самоизоляции они с женихом, на удивление, ссорятся гораздо меньше, чем обычно.

Резюмируя Катя отметила, что свадьбе все-таки быть. 

Любимый💚

Хотите верьте, хотите нет, но дома, на карантине мы ссоримся меньше, чем в обычной жизни на гастролях))
Тьфу-тьфу🤤 Это хорошая новость!)) Значит свадьбе все же быть!😅👰🏼🤵🏻, - написала Екатерина.

Невеста Павлика призналась, хочет ли замуж после совместного карантина
Невеста Павлика призналась, хочет ли замуж после совместного карантина
instagram.com/repyahovakate

Напомним, что свадебное торжество Павлика и Репяховой запланировано на начало июня, ранее Екатерина сообщала, что появится на свадьбе в нескольких  образах невесты по очереди. 

Кроме того, девушка показала в Сториз, что в карантин усиленно занимается спортом - еще бы, ведь свадьба не за горами, и форму поддерживать обязательно нужно.

Невеста Павлика призналась, хочет ли замуж после совместного карантина
Невеста Павлика призналась, хочет ли замуж после совместного карантина
instagram.com/repyahovakate

Невеста Павлика призналась, хочет ли замуж после совместного карантина
Невеста Павлика призналась, хочет ли замуж после совместного карантина
instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Екаретина Репяхова снялась топлес. 

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Теги: Виктор Павлик, свадьба, Екатерина Репяхова, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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