"Скелеты в шкафу": Дорофеева показала, чем занимается в карантин

Певица призналась, что устраивает уборку в шкафу с голосованием за старые вещи .

"Скелеты в шкафу": Дорофеева призналась, чем занимается в карантин instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева продолжает поднимать настроение поклонникам, записывая веселые видео. В Инстаграм звезда выложила ролик, в котором примеряет свою одежду, динамично танцуя под музыку.

В описании Надя отметила, что уборка в шкафу может стать неплохим развлечением в самоизоляции, если привлечь к ней еще кого-то из семьи - и устроить "показ мод" с голосованием.

А у вас есть скелеты в шкафу?) Призываю всех провести инвентаризацию‼️

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Во-первых это красиво 😂 ... будет)

Во-вторых - спрячьте всё зимнее! ! УЖЕ ПОРА 😉 👏

В третьих вы будете в полной готовности к выходу из карантина. Уверяю, даже старым вещам можно дать «новую» жизнь, приведя их в порядок и миксуя с чем-то новеньким.

Ну и бонус - разумное потребление.

А в четвёртых - это отличный способ повеселиться всей семьей, устроив примерку с голосованием семейства

ЗА или ПРОТИВ. Рубилово будет серьёзное 😂

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Таким образом вы почистите свой гардероб, обновитесь и вдохновитесь, уверяю 😉

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Как сделала это я - я показала в новом выпуске DODO VLOG. Ссылку найдёте в описании профиля и сториз 🦾 ⠀

Удачи и не забудь и подписаться ⚡️ #надядорофеева #dodovlog, - написала Надя.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева призналась, боится ли она коронавируса.

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