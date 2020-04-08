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"Скелеты в шкафу": Дорофеева показала, чем занимается в карантин

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Певица призналась, что устраивает уборку в шкафу с голосованием за старые вещи .

"Скелеты в шкафу": Дорофеева призналась, чем занимается в карантин
instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева продолжает поднимать настроение поклонникам, записывая веселые видео. В Инстаграм звезда выложила ролик, в котором примеряет свою одежду, динамично танцуя под музыку.

В описании Надя отметила, что уборка в шкафу может стать неплохим развлечением в самоизоляции, если привлечь к ней еще кого-то из семьи - и устроить "показ мод" с голосованием.

А у вас есть скелеты в шкафу?) Призываю всех провести инвентаризацию‼️

Во-первых это красиво 😂 ... будет)
Во-вторых - спрячьте всё зимнее! ! УЖЕ ПОРА 😉 👏
В третьих вы будете в полной готовности к выходу из карантина. Уверяю, даже старым вещам можно дать «новую» жизнь, приведя их в порядок и миксуя с чем-то новеньким.
Ну и бонус - разумное потребление.
А в четвёртых - это отличный способ повеселиться всей семьей, устроив примерку с голосованием семейства
ЗА или ПРОТИВ. Рубилово будет серьёзное 😂

Таким образом вы почистите свой гардероб, обновитесь и вдохновитесь, уверяю 😉

Как сделала это я - я показала в новом выпуске DODO VLOG. Ссылку найдёте в описании профиля и сториз 🦾 ⠀
Удачи и не забудь и подписаться ⚡️ #надядорофеева #dodovlog, - написала Надя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А у вас есть скелеты в шкафу?) Призываю всех провести инвентаризацию‼️ ⠀ Во-первых это красиво 😂 ... будет) Во-вторых - спрячьте всё зимнее! ! УЖЕ ПОРА 😉 👏 В третьих вы будете в полной готовности к выходу из карантина. Уверяю, даже старым вещам можно дать «новую» жизнь, приведя их в порядок и миксуя с чем-то новеньким. Ну и бонус - разумное потребление. А в четвёртых - это отличный способ повеселиться всей семьей, устроив примерку с голосованием семейства ЗА или ПРОТИВ. Рубилово будет серьёзное 😂 ⠀ Таким образом вы почистите свой гардероб, обновитесь и вдохновитесь, уверяю 😉 ⠀ Как сделала это я - я показала в новом выпуске DODO VLOG. Ссылку найдёте в описании профиля и сториз 🦾 ⠀ Удачи и не забудь и подписаться ⚡️ #надядорофеева #dodovlog

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева призналась, боится ли она коронавируса. 

 

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Теги: Надя Дорофеева, вещи, наряды звезд, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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