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"Буду улыбаться, несмотря ни на что": Надя Дорофеева поразила признанием

Комментариев: 3
Певица отметила, что тоже терпит убытки и боится из-за распространения коронавируса - и призвала поклонников продолжать улыбаться.

"Буду улыбаться, несмотря ни на что": Надя Дорофеева поразила признанием
instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева покорила подписчиков новым эмоциональным заявлением о том, как стоит вести себя во время карантина из-за пандемии коронавируса. В Инстаграм звезда написала трогательный пост, о том, что несмотря на трудности, которые она переживает, как и многие жители Украины и других стран, звезда намерена продолжать улыбаться и смотреть в будущее с позитивом. 

Эффект от слов Додо усилило ее позитивное фото, которое Надя добавила к публикации. Артистка позирует в розовой рубашке, с волосами, заплетенными в две косички. На лице звезды - лучезарная улыбка.

Вы меня знаете, как человека, который постоянно улыбается.
Не знаю почему так.
Иногда замечаю, что я, даже когда веду какие-то серьёзные или волнительные разговоры, говорю с улыбкой и это абсолютно естественный процесс.
А ещё, бывает, когда я плачу, могу тоже улыбаться .. так странно.

В такое сложное время я буду улыбаться вам ещё сильнее.
Нам всем сейчас непросто, это мягко говоря...
И я не только о заболевших, которые сейчас борются за свою жизнь 🙏
Это я не только о работниках медицины, которые для меня являются настоящими супергероями и звёздами ...🙏

Все планы разрушены, бизнесы стоят, деньги никто не зарабатывает и самое ужасное - это страх.
-Как мы с этим всем справимся
-Сколько ещё продлится карантин
-Кризис?
-Что будет дальше НИКТО не знает, - заметила Дорофеева.

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Также певица призналась, что, как и все, эмоционально реагирует на события последних нескольких недель, но считает, что ни в коем случае нельзя терять позитивного настроя:

И да, я боюсь.

Вчера услышала от доктора @doctor_komarovskiy, что от страха и стресса умирают быстрее.
Это факт.
Давайте все вместе постараемся быть счастливыми сегодня и СЕЙЧАС, хоть это и непросто.
Давайте ценить то, что мы сегодня ДЫШИМ.
И наконец давайте меньше читать депрессивные статьи, вот сейчас гораздо полезнее смотреть прямые развлекательные эфиры в Инстаграм, прости господи, чем зачитываться и тонуть в тоннах негативной информации.
Ну и конечно не забывайте о своём здоровье, будьте внимательны и осторожны. Проветривайте свои квартиры, занимайтесь зарядкой, читайте и отдыхайте.
Будьте дома
Берегите себя ♥️
Улыбаюсь сегодня ВАМ и этому дню, - написала Надя.

"Буду улыбаться, несмотря ни на что": Надя Дорофеева поразила признанием
instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева и Дантес показали кадры из домашней фотосессии. 

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Теги: Надя Дорофеева, карантин, пандемия, улыбка
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  02.04.2020, 18:45
Оценка:  +1
pусский
Она мечтает избавиться от педика Дантеса!
гость  (аноним)  02.04.2020, 18:10
Оценка:  +1
гость
Брови уже пора выскубсти , заросли на переносице.
гость  (аноним)  02.04.2020, 18:07
Оценка:  +1
гость
Давай я тебя шлюшку в попку выебy напоследок перед твоей кончиной от коронавируса.
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