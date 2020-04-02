Певица отметила, что тоже терпит убытки и боится из-за распространения коронавируса - и призвала поклонников продолжать улыбаться.

"Буду улыбаться, несмотря ни на что": Надя Дорофеева поразила признанием instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева покорила подписчиков новым эмоциональным заявлением о том, как стоит вести себя во время карантина из-за пандемии коронавируса. В Инстаграм звезда написала трогательный пост, о том, что несмотря на трудности, которые она переживает, как и многие жители Украины и других стран, звезда намерена продолжать улыбаться и смотреть в будущее с позитивом.

Эффект от слов Додо усилило ее позитивное фото, которое Надя добавила к публикации. Артистка позирует в розовой рубашке, с волосами, заплетенными в две косички. На лице звезды - лучезарная улыбка.

Вы меня знаете, как человека, который постоянно улыбается.

Не знаю почему так.

Иногда замечаю, что я, даже когда веду какие-то серьёзные или волнительные разговоры, говорю с улыбкой и это абсолютно естественный процесс.

А ещё, бывает, когда я плачу, могу тоже улыбаться .. так странно.

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В такое сложное время я буду улыбаться вам ещё сильнее.

Нам всем сейчас непросто, это мягко говоря...

И я не только о заболевших, которые сейчас борются за свою жизнь 🙏

Это я не только о работниках медицины, которые для меня являются настоящими супергероями и звёздами ...🙏

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Все планы разрушены, бизнесы стоят, деньги никто не зарабатывает и самое ужасное - это страх.

-Как мы с этим всем справимся

-Сколько ещё продлится карантин

-Кризис?

-Что будет дальше НИКТО не знает, - заметила Дорофеева.

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Также певица призналась, что, как и все, эмоционально реагирует на события последних нескольких недель, но считает, что ни в коем случае нельзя терять позитивного настроя:

И да, я боюсь.

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Вчера услышала от доктора @doctor_komarovskiy, что от страха и стресса умирают быстрее.

Это факт.

Давайте все вместе постараемся быть счастливыми сегодня и СЕЙЧАС, хоть это и непросто.

Давайте ценить то, что мы сегодня ДЫШИМ.

И наконец давайте меньше читать депрессивные статьи, вот сейчас гораздо полезнее смотреть прямые развлекательные эфиры в Инстаграм, прости господи, чем зачитываться и тонуть в тоннах негативной информации.

Ну и конечно не забывайте о своём здоровье, будьте внимательны и осторожны. Проветривайте свои квартиры, занимайтесь зарядкой, читайте и отдыхайте.

Будьте дома

Берегите себя ♥️

Улыбаюсь сегодня ВАМ и этому дню, - написала Надя.

"Буду улыбаться, несмотря ни на что": Надя Дорофеева поразила признанием instagram.com/nadyadorofeeva

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