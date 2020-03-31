MONATIK написал стих о коронавирусе в свой день рождения - видео

1 апреля исполнитель отмечает 34-летие.

Сегодня, 1 апреля, украинский исполнитель,танцор, мультиартист Дмитрий Монатик (MONATIK) отмечает 34-й день рождения. По традиции в этот день певец написал стих и разместил его в соцсети.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал видео, где он декламирует стихотворение о коронавирусе. В своем сочинении MONATIK признался, что верит в то, что скоро закончится пандемия COVID-19 и наступит “здоровое время“.

“Который день на карантине...

Вирус упал на мир... злой... коронованный...

Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет!

Так что, до скорого!

Ведь столько прекрасного всех нас

ждёт впереди!

Поставь новые цели и наяву их смотри!

Совсем скоро наступит действовать время!

Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле...“, - говорит именинник в ролике.

Ранее MONATIK показал, как выглядел до популярности.

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