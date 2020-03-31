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MONATIK написал стих о коронавирусе в свой день рождения - видео

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1 апреля исполнитель отмечает 34-летие.
MONATIK написал стих о коронавирусе в свой день рождения - видео
MONATIK написал стих о коронавирусе в свой день рождения - видео
instagram.com/monatik_official

Сегодня, 1 апреля, украинский исполнитель,танцор, мультиартист Дмитрий Монатик (MONATIK) отмечает 34-й день рождения. По традиции в этот день певец написал стих и разместил его в соцсети.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал видео, где он декламирует стихотворение о коронавирусе. В своем сочинении MONATIK признался, что верит в то, что скоро закончится пандемия COVID-19 и наступит “здоровое время“.

“Который день на карантине...
Вирус упал на мир... злой... коронованный...
Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет!
Так что, до скорого!
Ведь столько прекрасного всех нас
ждёт впереди!
Поставь новые цели и наяву их смотри!
Совсем скоро наступит действовать время!
Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле...“, - говорит именинник в ролике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Который день на карантине... Вирус упал на мир... злой... коронованный... Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет! Так что, до скорого! Ведь столько прекрасного всех нас ждёт впереди! Поставь новые цели и наяву их смотри! Совсем скоро наступит действовать время! Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле... Всем здоровья!

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Ранее MONATIK показал, как выглядел до популярности.

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Теги: MONATIK
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Источник: Ivona bigmir)net

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