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Похожа с дочерью: Лорак показала архивное фото из младших классов

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Певица выставила детский снимок, на котором запечатлена в школьной форме и с бантом .

В форме и с бантом: Лорак показала архивное фото из младших классов
В форме и с бантом: Лорак показала архивное фото из младших классов
instagram.com/anilorak

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Шах и мат всем, кто говорит, что дочка Лорак совершенно на нее не похожа, а вся в отца, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - оказывается, что это полнейшее заблуждение.

По крайней мере, в возрасте 8-летней Софии ее звездная мама выглядела до мельчайших подробностей так же. Такой вывод можно сделать, рассмотрев черно-белое фото, которое Лорак добавила в Инста-сториз, видимо, поддавшись популярному челленджу в соцсетях. 

В кадре будущая артистка позирует в школьной форме с белым воротничком, под которую надеты теплые рейтузы. На голове Каролины, как у многих тогдашних школьниц - белый бант. 

В форме и с бантом: Лорак показала архивное фото из младших классов
В форме и с бантом: Лорак показала архивное фото из младших классов
instagram.com/anilorak

Дочка Лорак и Мурата Налчаджиоглу сейчас выглядит так:

В форме и с бантом: Лорак показала архивное фото из младших классов
В форме и с бантом: Лорак показала архивное фото из младших классов
instagram.com/anilorak

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала эффектную фотосессию в белом платье.

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Теги: детские фото звезды, ани лорак, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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