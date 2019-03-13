Артистка показала снимки из танцевального зала и написала мотивационный пост.

"Улучшила себя": Ани Лорак поразила Сеть изменениями фигуры instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая часто удивляет публику переменами во внешности, опубликовала мотивационный пост в карантин. В Инстаграм артистка показала свои фото из танцевального зала, на которых позирует в лосинах и коротком топике. На снимках видно, что звезда сильно похудела, а ее мышцы стали более рельефными. Особенно впечатляет третье фото, на котором видна неправдоподобно тонкая талия артистки.

В описании Лорак отметила, что у каждого есть шанс совершенствоваться, видимо, намекая, на наличие свободного времени в период самоизоляции.

Всегда можно улучшать себя!, - написала звезда.

"Улучшила себя": Ани Лорак поразила Сеть изменениями фигуры instagram.com/anilorak

"Улучшила себя": Ани Лорак поразила Сеть изменениями фигуры instagram.com/anilorak

"Улучшила себя": Ани Лорак поразила Сеть изменениями фигуры instagram.com/anilorak

Напомним, что год назад Ани Лорак была гораздо полнее - из-за чего артистку подозревали в беременности.

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Подписчики отметили, что идеальная фигура еще недавно полноватой Лорак сама может послужить доказательством ее фразе:

Дива!❤️ Шикарная фигура.. Идеал женской красоты 🔥

Невероятная фигура!🔥 Вы-наша мотивация!❤️

Какая у вас идеальная фигура! Красотка!❤️❤️❤️

Какая красотка 😍 Мотивируете!

Даже во время карантина можно проводить время с пользой 💪🏼💪🏼💪🏼

А где делись красивые индивидуальные губки Каролины ? Что за стандартный утиный клювик(((? Зачем? Ты и так прекрасна!

И вы тому подтверждение 🤤❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассказала, как будет развлекать подписчиков в карантин.

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