"Улучшила себя": Ани Лорак поразила Сеть изменениями фигуры
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Певица Ани Лорак, которая часто удивляет публику переменами во внешности, опубликовала мотивационный пост в карантин. В Инстаграм артистка показала свои фото из танцевального зала, на которых позирует в лосинах и коротком топике. На снимках видно, что звезда сильно похудела, а ее мышцы стали более рельефными. Особенно впечатляет третье фото, на котором видна неправдоподобно тонкая талия артистки.
В описании Лорак отметила, что у каждого есть шанс совершенствоваться, видимо, намекая, на наличие свободного времени в период самоизоляции.
Всегда можно улучшать себя!, - написала звезда.
Напомним, что год назад Ани Лорак была гораздо полнее - из-за чего артистку подозревали в беременности.
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Подписчики отметили, что идеальная фигура еще недавно полноватой Лорак сама может послужить доказательством ее фразе:
- Дива!❤️ Шикарная фигура.. Идеал женской красоты 🔥
- Невероятная фигура!🔥 Вы-наша мотивация!❤️
- Какая у вас идеальная фигура! Красотка!❤️❤️❤️
- Какая красотка 😍 Мотивируете!
- Даже во время карантина можно проводить время с пользой 💪🏼💪🏼💪🏼
- А где делись красивые индивидуальные губки Каролины ? Что за стандартный утиный клювик(((? Зачем? Ты и так прекрасна!
- И вы тому подтверждение 🤤❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассказала, как будет развлекать подписчиков в карантин.
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может ещё и жирок с аттудава переместили посюдава и делов та! Это не честно!
Вот Анита Луценко - по чесноку стройная, спортивно, а это хэрурги! работа профессионалов !