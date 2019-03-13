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"Улучшила себя": Ани Лорак поразила Сеть изменениями фигуры

Комментариев: 2
Артистка показала снимки из танцевального зала и написала мотивационный пост.

"Улучшила себя": Ани Лорак поразила Сеть изменениями фигуры
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая часто удивляет публику переменами во внешности, опубликовала мотивационный пост в карантин. В Инстаграм артистка показала свои фото из танцевального зала, на которых позирует в лосинах и коротком топике. На снимках видно, что звезда сильно похудела, а ее мышцы стали более рельефными. Особенно впечатляет третье фото, на котором видна неправдоподобно тонкая талия артистки.

В описании Лорак отметила, что у каждого есть шанс совершенствоваться, видимо, намекая, на наличие свободного времени в период самоизоляции.

Всегда можно улучшать себя!, - написала звезда.

"Улучшила себя": Ани Лорак поразила Сеть изменениями фигуры
instagram.com/anilorak

"Улучшила себя": Ани Лорак поразила Сеть изменениями фигуры
instagram.com/anilorak

"Улучшила себя": Ани Лорак поразила Сеть изменениями фигуры
instagram.com/anilorak

Напомним, что год назад Ани Лорак была гораздо полнее - из-за чего артистку подозревали в беременности.

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Подписчики отметили, что идеальная фигура еще недавно полноватой Лорак сама может послужить доказательством ее фразе:

  • Дива!❤️ Шикарная фигура.. Идеал женской красоты 🔥
  • Невероятная фигура!🔥 Вы-наша мотивация!❤️
  • Какая у вас идеальная фигура! Красотка!❤️❤️❤️
  • Какая красотка 😍 Мотивируете!
  • Даже во время карантина можно проводить время с пользой 💪🏼💪🏼💪🏼
  • А где делись красивые индивидуальные губки Каролины ? Что за стандартный утиный клювик(((? Зачем? Ты и так прекрасна!
  • И вы тому подтверждение 🤤❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассказала, как будет развлекать подписчиков в карантин. 

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Теги: Карантин, танцы, фигура звезд, Ани Лорак
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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Сливной_Бачок    23.03.2020, 15:31
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Ну, силик вставила, раскоряки все эти, а по факту был педофил Фалеса, женатик Ребров, турецкий сувенир и еще новый йуный альфонс. Ну, поговаривают, что папка Агаларова чпокает. Опять женатый, а еще и азер. Счастье-то какое!
ParisMA  (аноним)  23.03.2020, 15:25
Оценка:  0
ParisMA
Ну какая мотивация? Ведь это всё пластика, а не спорт и ПП ! ччё зза брет? Лицо ДОкачала, а фЭгуру ОТкачала
может ещё и жирок с аттудава переместили посюдава и делов та! Это не честно!
Вот Анита Луценко - по чесноку стройная, спортивно, а это хэрурги! работа профессионалов !
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