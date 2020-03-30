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"Замуж?": Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье

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Певица заинтриговала поклонников новыми снимками в соцсети.
"Замуж?": Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье
"Замуж?": Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье
instagram.com/anilorak

Известная украинская исполнительница Ани Лорак удивила подписчиков новой публикацией. Звезда приняла участие в стильной фотосессии, где предстала в образе “невесты“.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появилось несколько кадров, где она позирует в полупрозрачном платье, разшитом кружевными белыми цветами. Свой образ Лорак дополнила туфлями бежевого цвета, массивными серьгами и вечерним макияжем.

Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье
Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье
Скриншот

Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье
Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье
Скриншот

Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье
Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье
Скриншот

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Пользователи Сети засыпали Ани Лорак комплиментами. Многие отметили, что ее платье напоминает свадебный наряд.

  • Замуж?????
  • Какая же вы красивая😍😍😍 Глаз не оторвать, такой нежный образ❤️
  • Господи, вы невероятно красивая 😍 Эталон женственности и красоты 🤤 Хорошего и тёплого дня! ❤️
  • Самая настоящая невеста! Вы просто само совершенство
  • Очень нежно, классное платье.

Напомним, ранее Ани Лорак рисковала жизнью на съёмках нового клипа “Я бы летала“.

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Теги: Ани Лорак
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.03.2020, 14:17
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