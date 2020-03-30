"Замуж?": Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье
Известная украинская исполнительница Ани Лорак удивила подписчиков новой публикацией. Звезда приняла участие в стильной фотосессии, где предстала в образе “невесты“.
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Так, на странице артистки в Инстаграм появилось несколько кадров, где она позирует в полупрозрачном платье, разшитом кружевными белыми цветами. Свой образ Лорак дополнила туфлями бежевого цвета, массивными серьгами и вечерним макияжем.
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Пользователи Сети засыпали Ани Лорак комплиментами. Многие отметили, что ее платье напоминает свадебный наряд.
- Замуж?????
- Какая же вы красивая😍😍😍 Глаз не оторвать, такой нежный образ❤️
- Господи, вы невероятно красивая 😍 Эталон женственности и красоты 🤤 Хорошего и тёплого дня! ❤️
- Самая настоящая невеста! Вы просто само совершенство
- Очень нежно, классное платье.
Напомним, ранее Ани Лорак рисковала жизнью на съёмках нового клипа “Я бы летала“.
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