"Замуж?": Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье

Певица заинтриговала поклонников новыми снимками в соцсети.

Известная украинская исполнительница Ани Лорак удивила подписчиков новой публикацией. Звезда приняла участие в стильной фотосессии, где предстала в образе “невесты“.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появилось несколько кадров, где она позирует в полупрозрачном платье, разшитом кружевными белыми цветами. Свой образ Лорак дополнила туфлями бежевого цвета, массивными серьгами и вечерним макияжем.

Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье Скриншот

Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье Скриншот

Ани Лорак похвасталась фотосессией в белом платье Скриншот

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Пользователи Сети засыпали Ани Лорак комплиментами. Многие отметили, что ее платье напоминает свадебный наряд.

Замуж?????

Какая же вы красивая😍😍😍 Глаз не оторвать, такой нежный образ❤️

Господи, вы невероятно красивая 😍 Эталон женственности и красоты 🤤 Хорошего и тёплого дня! ❤️

Самая настоящая невеста! Вы просто само совершенство

Очень нежно, классное платье.

Напомним, ранее Ани Лорак рисковала жизнью на съёмках нового клипа “Я бы летала“.

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