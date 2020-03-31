"Креативно!": Притула с сыном очаровали Сеть домашним видео
Читай также: #УкраїнаВдома: Сумская и Жураковская рассказали, как с пользой проводят время на карантине
Популярный телеведущий, шоумен Сергей Притула развеселил Сеть домашним видео. В Инстаграм он записал ролик о том, как провожает 12-летнего сына Дмитрия в школу во время карантина.
В кадре парень выходит из столовой в брюках, рубашке и пиджаке, берет рюкзак и направляется к выходу. Притула желает ему удачного дня, после чего Дима заходит в соседнюю комнату и садится за компьютер.
Провел малого в школу.
В обед заберу домой, - написал телеведущий.
Читай также: Чем заняться с детьми на карантине?
Подписчики Сергея оставили к видео комментарии, в которых отметили, что дома делают приблизительно так же, а у Димы однозначно есть актерские таланты.
- Це дуже смішно, в мене брат теж так займається😂
- Акторисько підростає👍
- Креативненько так,
- 👍👍👍класна школа😂😂😂
- Хахаха 😂 , круто 👍
- 🤣🤣🤣🤣🤣Жиза
- Я примерно так же хожу на работу😁
- 😂всі зараз так роблять
- Я одна сижу на онлайн уроке в пижаме и выключенной камерой ?😂😂😂? - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских спела на пяти языках о карантине.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил