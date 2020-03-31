Телеведущий показал, как провожает Диму в школу в условиях карантина.

"Креативно!": Притула с сыном очаровали Сеть домашним видео instagram.com/siriy_ua

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Популярный телеведущий, шоумен Сергей Притула развеселил Сеть домашним видео. В Инстаграм он записал ролик о том, как провожает 12-летнего сына Дмитрия в школу во время карантина.

В кадре парень выходит из столовой в брюках, рубашке и пиджаке, берет рюкзак и направляется к выходу. Притула желает ему удачного дня, после чего Дима заходит в соседнюю комнату и садится за компьютер.

Провел малого в школу.

В обед заберу домой, - написал телеведущий.

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Подписчики Сергея оставили к видео комментарии, в которых отметили, что дома делают приблизительно так же, а у Димы однозначно есть актерские таланты.

Це дуже смішно, в мене брат теж так займається😂

Акторисько підростає👍

Креативненько так,

👍👍👍класна школа😂😂😂

Хахаха 😂 , круто 👍

🤣🤣🤣🤣🤣Жиза

Я примерно так же хожу на работу😁

😂всі зараз так роблять

Я одна сижу на онлайн уроке в пижаме и выключенной камерой ?😂😂😂? - написали в Сети.

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