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"Креативно!": Притула с сыном очаровали Сеть домашним видео

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Телеведущий показал, как провожает Диму в школу в условиях карантина.

"Креативно!": Притула с сыном очаровали Сеть домашним видео
instagram.com/siriy_ua

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Популярный телеведущий, шоумен Сергей Притула развеселил Сеть домашним видео. В Инстаграм он записал ролик о том, как провожает 12-летнего сына Дмитрия в школу во время карантина.

В кадре парень выходит из столовой в брюках, рубашке и пиджаке, берет рюкзак и направляется к выходу. Притула желает ему удачного дня, после чего Дима заходит в соседнюю комнату и садится за компьютер.

Провел малого в школу.
В обед заберу домой, - написал телеведущий.

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Подписчики Сергея оставили к видео комментарии, в которых отметили, что дома делают приблизительно так же, а у Димы однозначно есть актерские таланты.

  • Це дуже смішно, в мене брат теж так займається😂
  • Акторисько підростає👍
  • Креативненько так,
  • 👍👍👍класна школа😂😂😂
  • Хахаха 😂 , круто 👍
  • 🤣🤣🤣🤣🤣Жиза
  • Я примерно так же хожу на работу😁
  • 😂всі зараз так роблять
  • Я одна сижу на онлайн уроке в пижаме и выключенной камерой ?😂😂😂? - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских спела на пяти языках о карантине. 

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Теги: Сергей Притула, дети звезд, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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