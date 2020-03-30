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"Огонь": Каменских спела о карантине и сняла яркое видео, не выходя из дома

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Певица показала, чем можно занять себя во время карантина - и очаровала Сеть.

"Огонь": Каменских спела о карантине и сняла яркое видео, не выходя из дома
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских решила не отставать от своего мужа продюсера, рэпера Алексея Потапенко, который недавно выпустил песню о карантине, и порадовала поклонников зажигательным треком о полезных занятиях во время самоизоляции. Видео на песню LA CUARENTENA артистка сняла, не выходя из дома. Ролик Каменских добавила в Инстаграм. 

В песне Настя предлагает слушателям заняться домашними делами, перемерять любимую одежду, а вместо того, чтобы "наедать попу", - интенсивно тренироваться. Видеоряд полностью соответствует услышанному: артистка показывает, что делает дома во время карантина. В конце трека Каменских напоминает, насколько важно сейчас оставаться в самоизоляции. 

В песне, кроме украинского и русского, есть строчки на испанском, английском и турецком языках.

¡Buenos días!
Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎

Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой 🙂

Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить!
И показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно! Развивайтесь 📚, общайтесь 👨‍👩‍👧, и sport sport sport 💪

Настраиваемся на good vibes only 〰️

Stay home & cuídense 🙏, - написала Каменских. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Buenos días! Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎 ⠀ Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой 🙂 ⠀ Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить! И показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно! Развивайтесь 📚, общайтесь 👨‍👩‍👧, и sport sport sport 💪 ⠀ Настраиваемся на good vibes only 〰️ ⠀ Stay home & cuídense 🙏

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Подписчики отметили в комментариях, что видео их очень позабавило и мотивировало заняться домашними делами:

  • Круто, розумашка😊👍
  • Настя,огонь🔥🔥🔥последние строки на каком языке? На турецком?
  • 🔥постановка отличная
  • 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻😍😍😍😍❤️❤️❤️Круто!!!
  • Позитивно😉🔥
  • 👏👏👏👏👏👏👏👏Настенька вы как всегда шикарные во всём!!!!😘😘😘
  • актуальненько) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских блеснула фигурой в облегающем наряде. 

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Теги: карантин, Настя Каменских, NK, турецкий язык, премьера песни
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Источник: IVONА bigmir)net

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