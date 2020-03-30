"Огонь": Каменских спела о карантине и сняла яркое видео, не выходя из дома
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Певица Настя Каменских решила не отставать от своего мужа продюсера, рэпера Алексея Потапенко, который недавно выпустил песню о карантине, и порадовала поклонников зажигательным треком о полезных занятиях во время самоизоляции. Видео на песню LA CUARENTENA артистка сняла, не выходя из дома. Ролик Каменских добавила в Инстаграм.
В песне Настя предлагает слушателям заняться домашними делами, перемерять любимую одежду, а вместо того, чтобы "наедать попу", - интенсивно тренироваться. Видеоряд полностью соответствует услышанному: артистка показывает, что делает дома во время карантина. В конце трека Каменских напоминает, насколько важно сейчас оставаться в самоизоляции.
В песне, кроме украинского и русского, есть строчки на испанском, английском и турецком языках.
¡Buenos días!
Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎
⠀
Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой 🙂
⠀
Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить!
И показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно! Развивайтесь 📚, общайтесь 👨👩👧, и sport sport sport 💪
⠀
Настраиваемся на good vibes only 〰️
⠀
Stay home & cuídense 🙏, - написала Каменских.
¡Buenos días! Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎 ⠀ Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой 🙂 ⠀ Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить! И показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно! Развивайтесь 📚, общайтесь 👨👩👧, и sport sport sport 💪 ⠀ Настраиваемся на good vibes only 〰️ ⠀ Stay home & cuídense 🙏
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Подписчики отметили в комментариях, что видео их очень позабавило и мотивировало заняться домашними делами:
- Круто, розумашка😊👍
- Настя,огонь🔥🔥🔥последние строки на каком языке? На турецком?
- 🔥постановка отличная
- 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻😍😍😍😍❤️❤️❤️Круто!!!
- Позитивно😉🔥
- 👏👏👏👏👏👏👏👏Настенька вы как всегда шикарные во всём!!!!😘😘😘
- актуальненько) - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских блеснула фигурой в облегающем наряде.
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