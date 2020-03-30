Певица показала, чем можно занять себя во время карантина - и очаровала Сеть.

"Огонь": Каменских спела о карантине и сняла яркое видео, не выходя из дома instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских решила не отставать от своего мужа продюсера, рэпера Алексея Потапенко, который недавно выпустил песню о карантине, и порадовала поклонников зажигательным треком о полезных занятиях во время самоизоляции. Видео на песню LA CUARENTENA артистка сняла, не выходя из дома. Ролик Каменских добавила в Инстаграм.

В песне Настя предлагает слушателям заняться домашними делами, перемерять любимую одежду, а вместо того, чтобы "наедать попу", - интенсивно тренироваться. Видеоряд полностью соответствует услышанному: артистка показывает, что делает дома во время карантина. В конце трека Каменских напоминает, насколько важно сейчас оставаться в самоизоляции.

В песне, кроме украинского и русского, есть строчки на испанском, английском и турецком языках.

¡Buenos días!

Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎

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Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой 🙂

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Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить!

И показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно! Развивайтесь 📚, общайтесь 👨‍👩‍👧, и sport sport sport 💪

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Настраиваемся на good vibes only 〰️

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Stay home & cuídense 🙏, - написала Каменских.

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Подписчики отметили в комментариях, что видео их очень позабавило и мотивировало заняться домашними делами:

Круто, розумашка😊👍

Настя,огонь🔥🔥🔥последние строки на каком языке? На турецком?

🔥постановка отличная

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻😍😍😍😍❤️❤️❤️Круто!!!

Позитивно😉🔥

👏👏👏👏👏👏👏👏Настенька вы как всегда шикарные во всём!!!!😘😘😘

актуальненько) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских блеснула фигурой в облегающем наряде.

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